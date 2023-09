La situación de Miriam Sánchez es cada vez más preocupante. La colaboradora de televisión, apartada de la vida pública desde hace tiempo salvo en alguna entrevista puntual, fue ingresada hace un mes en un centro hospitalario especializado en salud mental, tras sufrir una fuerte crisis.

Por aquel entonces, el programa ‘Fiesta de verano’ dio aconocer una impactante noticia de última hora sobre Miriam Sánchez. La ex de Pipi Estrada fue ingresada n un centro especializado en salud mental.

La que fue ganadora de ‘Supervivientes’ ha mantenido durante los últimos años un perfil bajo mediáticamente hablando y ha estado alejada de los medios. Fue ella misma la que, en el año 2019, afirmó tener problemas de salud mental, pero ahora su estado de salud se ha agravado, por ello ha tenido que ser ingresada de manera urgente.

Pipi Estrada acudió al plató del programa y ha explicado qué es lo que le ha ocurrido a Miriam: ‘’Me enteré anoche de que había sido ingresada en la mañana de ayer y lo que sé es que la han provocado un coma inducido para hacerle pruebas neurológicas’’.

El colaborador mostró su preocupación respecto a la salud de Miriam: ‘’Es muy triste, es una pena, la salud mental es muy complicada y evidentemente yo estoy preocupado también por mi hija. Tiene 16 años, evidentemente una niña con 16 años necesita la figura de su madre y ahí estaremos para darle la fuerza suficiente a mi hija’’.

Por otro lado, Pipi quiaso mandarle todo su apoyo a la madre de su hija: ‘’Esperamos que este momento en el López Ibor sea positivo para Miriam, que pueda salir adelante y le deseo todo lo mejor porque es una gran madre, una gran persona y sobre todo porque se merece todo lo mejor’’.

Un mes después de que saltar a la luz esta información no se ha vuelto a saber nada más de Miriam Sánches y sobre su situación clínica.

Su hija con Miriam Sánchez

Pipi Estrada compartió una foto con su hija en común con Miriam Sánchez para presumir de lo mayor que está. El que fuera colaborador de 'Sálvame' y ahora tertuliano de 'Fiesta' dejóa sus seguidores sin palabras con esta imagen actual de su 'niña', que este verano ha cumplido 16 años y "cada día más parecida a su madre".

La pequeña (ya no tan pequeña) Miriam - se llama como su madre- ha acaparado todas las miradas, y no es para menos. Eso es lo que pretendía el periodista deportivo al compartir esta instantánea en su perfil oficial de Instagram, donde ha 'regalado' a sus seguidores la oportunidad de que puedan ver lo mucho que ha crecido su hija en los últimos años. Y es que no son muchas las veces que el televisivo publica fotografías de la menor en las redes sociales.