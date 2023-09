Marta Peñate siempre se ha mostrado muy abierta al hablar de su vida. Sin embargo, eso no significa que haya temas de los que no quiera hablar.

La colaboradora de televisión ofreció en su día las expliciones necesarias acerca de su ruptura con Léster y su relación actual, y también comparte con sus seguidores el punto vital en el que se encuentra. Y es que parece que Peñate quiere empezar a formar una familia junto a Tony Spina y por eso se encuentran en pleno proceso para iniciar el tratamiento de fertilidad.

Seguirá los pasos de una de sus compañeras de reality, Lucía, que hace unos meses anunció que iba a tener una hija con su ex novio Isaac -también conocido como Lobo-.

Marta Peñate saltó a la fama en 2015, cuando entró a la casa de "Gran Hermano" 16. En aquella edición, en la que todos los participantes tenían un secreto que ocultar, concursaron algunos personajes como Sofía Suescun, Suso Álvarez o Maite Galdeano. Peñate acabó en quinto lugar en una edición en la que ella contaba con una gran ventaja: conocía todos los secretos de sus compañeros.

En aquel programa demostró ser todo un animal televisivo, por lo que en la cadena la "ficharon" para la segunda edición de "La isla de las tentaciones", rodada en plena pandemia. Entró con su novio, Lester Duque, con el que llevaba 11 años, y acabaron cada uno por su lado.

De allí pasó al gran "reality" de la televisión en España, "Supervivientes". En el programa de 2022, donde acabó como segunda, en una edición que se llevó Alejandro Nieto y en la que también participaron Nacho Palau, Anabel Pantoja, Yulen Pereira o Kiko Matamoros.

El relato más íntimo de Marta Peñate

La influencer mantiene un contacto muy cercano con sus seguidores a través de los directos de Instagram. Allí va soltando perlas sobre su vida personal para generar una comunidad más cercana y además aprovecha para intentar mandar mensajes útiles.

Peñate ha hablado en varias ocasiones de que tiene el virus del papiloma. "Hasta ahora, que me han dicho que se ha dormido, he usado preservativo con Tony, aunque sea mi pareja de tres años", explicó la colaboradora de televisión.

A pesar de que se sienta cortada usando estos temas, fue más allá: "He usado precaución porque sino uso nos lo pasamos el uno al otro. No sabemos quién se lo pasó a quién". También explicó que "ahora que lo tiene dormido", puede volver a no usar preservativo: "Por eso es realmente importante usarlo".