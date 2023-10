Gran Hermano VIP vivió anoche una gala de lo más convulsa. La noche del jueves 20 de octubre el icónico reality de Telecinco registró sus mejores datos de audiencia durante esta edición.

La gala seis superó por primera vez desde su estreno el millón de espectadores, pero no consiguió ocupar la primera posición de Masterchef Celebrity. Gran Hermano VIP no está cosechando unos datos de audiencia muy abultados y anoche batió su marca en la edición de 2023 con un 13,8%.

Sin embargo, estos datos registrados no son para menos. Las puertas de Guadalix no pararon de abrirse y cerrarse en toda la noche y dejaron ventilar todas las tensiones que venían acumulándose durante esta semana. Tras un enfrentamiento abierto entre Albert Infante y Michael, la cosa se saldó con la salida del primero de la casa.

Infante fue el segundo elegido para abandonar la casa durante su 'Superjueves'. Una decisión favorable para Michael después del enfrentamiento abierto que se ha formado en la casa durante esta semana. Ambos concursantes venían mostrándose muy cercanos a lo largo de todo el reality, pero una declaración de Infante a su compañero comenzó a torcer las cosas después de que este le confesara que solo quería una amistad. "Antes pensaba que no pareja pero sí algo bonito. Esta conversación la teníamos que haber tenido antes. No es que no quiera ser tu amigo especial, es que no puedo", confesó el ahora expulsado de la casa.

Albert Infante se derrumbó a raíz de esta situación hasta tal punto que activó el protocolo de abandono: "Me siento humillado, tonto, gilipollas. Viene una persona nueva y se está yendo. No me lo merezco. Sé que me ha dicho que no pero luego no es lo que hace". Sin embargo, su salida no se produjo, aunque cree que el enfrentamiento ha sido un motivo importante por el que ha sido el elegido para salir, tal y como explicó anoche: "Yo creo que no se me entendió. Es lo que yo creo. Mis sentimientos, yo me hice una película y él a lo mejor no me dio pie. Pero yo sentía".

Miles de euros del bote perdidos

La salida de Albert Infante provocó la permanencia de Gustavo en la casa de Guadalix, pero esta no fue la única sorpresa de la casa. Susana Bianca fue la primera seleccionada para salir de la casa esta semana; una situación que entorpecía su historia de amor con su compañero de reality Zeus Montiel. El que se quedara dentro del reality no pudo aguantar esta situación y se la jugó con todos sus compañeros tras tomar una decisión que afectaba a todos los integrantes de la casa.

Zeus puso en jaque al resto de concursantes gastando la única vida extra del programa. El concursante acudió al confesionario y pidió la repesca de Susana a cambio de sacrificar 25 000 euros del bote final. La pareja ya había protagonizado un tierno momento en la despedida donde Zeus confesó su amor: "Te quiero con toda mi vida, de verdad".

Zeus decidió "ser egoísta por una vez en su vida" con esta decisión, pero nunca se había visto en esta situación: "Estoy hasta las trancas de enamorado. He encontrado feelings pero nunca he conectado tanto como Susana".

Fue precisamente la permanencia de Susana la que provocó la salida de Albert Infante, abandonado a su suerte tras la salvación. Las sorpresas continuaban durante esta convulsa sexta gala. Marta Flitch informó a los candidatos para entrar en la casa de quién había sido la persona seleccionada. Yiya del Guillén y José Antonio Avilés se quedaron a las puertas de Guadalix y fue Naomí, ex participante de La Isla de las Tentaciones, la que terminó ganándose el puesto.