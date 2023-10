Siguen saliendo detalles sobre la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno una semana después. El ya matrimonio pasó el fin de semana alejado de las redes y disfrutando de Sevilla con su gente antes de volver a la realidad. Esta semana la hija de La Pantoja ya retomaba su vida normal y el mismo lunes se plantaba en el colegio para recoger a su hijo mientras mostraba a cuentagotas algún detalle interesante del enlace.

La exclusiva sobre todo lo que ocurrió se la llevó la revista Lecturas, para la que Isa P posó con su vestido de boda junto a su marido, el padrino y la madrina. Ahora, la influencer ha llegado a Telecinco para seguir dando detalles sobre cómo había sido la boda. Lo ha hecho en el programa con el que colabora, 'Vamos a Ver', donde no ha tenido ningún tipo de problema en pronunciarse acerca de las tan sonadas ausencias.

Isa no se olvidó de su familia

Isa Pantoja lleva años sin mantener relación ni con su madre ni con su hermano, así que no fue una sorpresa saber que ninguno de los dos iba a acompañarla hasta el altar. Sin embargo, es inevitable para ella no acordarse de los suyos en uno de los días más importantes de su vida.

Lo cierto es que Kiko Rivera e Isabel Pantoja estuvieron presentes de alguna manera, al menos antes del gran enlace. Isa Pantoja confesó que hubo un momento en el que pensó en ellos: "Al principio cuando me estaba vistiendo me acordé porque entró Anabel, cuando estaba Dulce. Ellas dos compartieron espacio y comprendí que realmente el problema o podían poner ellas y sin embargo fueron supergenerosas por mí. En ese momento me acordé de dos personas: mi madre y mi hermano".

Isa Pantoja confesó que no se había enterado de que su madre ese mismo día había estado en el hospital y que tampoco se ha puesto en contacto con ella. "Sé lo que quieren que yo sepa y lo que quieren que sepamos. No es nada grave, son unas pruebas que se tiene que hacer", amplió la influencer.

Ante la pregunta de si había echado de menos a su hermano, confesó que desde luego: "Me acordé un poco más de mi hermano por el papel que iba a ejercer conmigo, que iba a ser mi padrino". No obstante, entendió que no le enviaran ni un mensaje dado el distanciamiento que existe entre ambos: "Que mi hermano faltase es algo que ya esperaba porque hace mucho que no hablamos, no tenía sentido que apareciese".

En cuanto a la ausencia de su madre, aclaró que sabía que no iba a personarse desde hacía un mes. De hecho, comenta Isa Pantoja que ella no tiene ningún tipo de problema de ir a Cantora y tampoco tuvo problema de mojarse en cuanto a su tío Agustín, de quien sonó una canción en la boda.

Un padrino de lujo

La boda salió según lo planeado y tanto los invitados como los casados vivieron un día inolvidable. "Estaba nerviosa porque hablé marroquí y todavía no lo domino, pero salió mejor de lo esperado", confesó Isa P, a la que le hubiera encantado alargar unos días más la boda.

La recién casada no se olvidó de mencionar también al que fue su inesperado padrino de boda, el presentador Jorge Javier Vázquez. El ex de Cuentos Chinos tuvo en cuenta en todo momento lo importante que era la boda para Isa Pantoja y se involucró incluso en los ensayos para que todo fuera como la seda.