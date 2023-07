Isa Pantoja ha defendido a capa y espada a su paerja, Asraf Beno, tras su concurso en Supervivientes La hija de la Tonadillera ha dejado claro durante estos tres meses que Beno fue el mejor superviviente de los Cayos Cochinos.

Isa Pantoja fue adoptada por Isabel Pantoja en 1996, cuando aún era solo un bebé. De esta manera, la tonadillera hacía crecer una familia que se había quedado en Kiko Rivera y ella, tras la muerte de Paquirri.

Desde que se hizo mayor de edad, Isa Pantoja, que primero fue llamada Chabelita y que ahora prefiere ser conocida como Isa P buscó siempre un futuro cerca de las cámaras. Ha intentado entrar en el mundo de la interpretación, en el de la música y, finalmente, se ha labrado un camino como tertuliana e "influencer".

Isa Pantoja participó en la edición de "Supervivientes" de 2015, cuando tenía 19 años. Entonces dio mucho que hablar y fue tildada de "niñata" e "inmadura" por parte de la audiencia y de algunos de sus seguidores.

En aquella edición, acabó en cuarto puesto. Compartió elenco con Christopher Mateo (ganador), Nacho Vidal (segundo) o Rubén López (tercero). El resto del elenco lo formaron Rafi Camino, Fortu, Lola Ortiz, Lucía Parreño, Suhaila Jad, Elisa de Panicis, Carmen Lomana, Noel Bayarri, Isabel Rábago, José Labrador, Arantxa Bustos, Carmen Gahona y Rasel Abad. Estos dos últimos abandonaron: Abad de manra voluntaria y Gahona de manera forzada. Isa Pantoja fue líder durante una gala y estuvo nominada en seis ocasiones. En total, estuvo 84 días en la isla.

Ahora Isa Pantoja ha regresado al plató de "Supervivientes", aunque para defender a su prometido, Asraf Beno. Por eso, hoy ha colgado un tweet en el que habla del asunto, y de la versión de Asraf: Estoy disfrutando de Asraf y escucharle me emociona muchísimo. Todo lo que pensamos es cierto. Todo lo que vimos, también lo es. Y quiero que os sintáis super orgullosos de lo que hemos conseguido. Poco o mucho, ha sido una experiencia inolvidable para él y para mí también. ¡Queria deciros que no me olvido de ninguno de vosotros! Porque la marea de fuego ha sido un movimiento muy luchador hasta el final. Y las llamas no se van a apagar nunca", aseguró.