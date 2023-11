A pesar de no pasar por su mejor momento desde el punto de vista sentimental, la influencer Laura Escanes tiene un nuevo proyecto profesional. Así lo ha contado ella misma a través de sus redes sociales: "Es muy fuerte".

Y es que Laura Escanes, que ya ha dado el salto a presentadora con un reality para la televisión catalana, también estará con los espectadores en el cambio de año ya que presentará las campanadas de TV3 con Miki, exconcursante de Operación Triunfo y uno de nuestros representantes en Eurovisión.

"Como me gusta esta sensación de estar a punto de contar algo y estar nerviosa", aseguraba la influencer quien, a viva voz, explicaba que "nadie se podía imaginar" de que se trataba. "Es muy fuerte", aseguró, tras confirmar finalmente que será la presentadora de las campanadas.

Laura Escanes

En 2015, Laura Escanes inició su trayectoria académica en el ámbito del periodismo, enrolándose en la Universidad Ramon Llull. No obstante, las complicaciones para conciliar sus estudios universitarios presenciales con su empleo la condujeron a abandonar esta etapa. En 2018, tomó la decisión de retomar su educación, matriculándose en la Universidad Abierta de Cataluña (UOC) para cursar el grado en comunicación, abarcando áreas como periodismo, publicidad, relaciones públicas y comunicación audiovisual.

El inicio de Laura en las redes sociales data de 2012, cuando, siguiendo el consejo de su padre, creó su perfil en Instagram con el propósito de compartir sus vivencias y peripecias de viaje. Desde entonces, su presencia en esta plataforma no hizo más que expandirse, alcanzando más de un millón de seguidores al término de 2019.

En 2015, Laura Escanes incursionó en el ámbito publicitario al colaborar con la marca de joyas mallorquina Majorica en la campaña promocional denominada "Why Not". En 2016, la vimos desfilar en la 080 Barcelona Fashion Week, representando a la reconocida marca Custo Barcelona. En ese mismo año, hizo su debut en la New York Fashion Week al desfilar nuevamente para la mencionada marca.

Noviembre de 2019 marcó un hito especial en la vida de Laura, al ser invitada como distinguida asistente a la Gala People in Red de la Fundación Lucha contra el Sida.

El año 2022 fue trascendental para Laura Escanes en diversos aspectos. Por un lado, obtuvo el premio Lifestyle en la primera edición de los Premios Ídolo. Además, se anunció su participación como concursante en el programa de Antena 3 llamado "El desafío", convirtiéndose en la segunda influencer en unirse al concurso, siguiendo los pasos de su amiga María Pombo.

Finalmente, en 2023, se reveló que Laura Escanes asumirá el papel de presentadora en un programa de telerrealidad que se emitirá en la cadena TV3.

Álvaro de Luna

Álvaro de Luna, también conocido como Alvarito de Luna, vio la luz por primera vez en Sevilla el 28 de septiembre de 1994, destacándose como un brillante cantante y compositor en el ámbito del pop-rock en España. Sus primeros pasos en la música los dio a la temprana edad de 9 años, armado solo con su guitarra, deleitando a audiencias locales con versiones de reconocidos artistas del pop español como Jarabe de Palo, La Oreja de Van Gogh, Melendi, entre otros.

En la actualidad, Álvaro de Luna ha superado la asombrosa marca de 12,000 seguidores en la plataforma de streaming musical Spotify y está a punto de alcanzar la increíble cifra de 1.3 millones de oyentes mensuales. De este considerable público, 260,000 provienen de Madrid, 140,000 de Barcelona y el resto se distribuye en las provincias de Valencia, Sevilla y Bilbao. Su presencia en las redes sociales ha experimentado un crecimiento notable desde su primera aparición en el programa "La Voz."

Álvaro de Luna se erige como un músico y cantante dotado de una voz verdaderamente excepcional. Desde una edad temprana, ha cultivado su talento, demostrando una pasión desbordante que le ha permitido conectar en un breve periodo de tiempo con un numeroso grupo de seguidores. Además, ha recorrido con éxito toda España en giras musicales y ha logrado difundir su música en las principales emisoras de radio del país.