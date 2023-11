Fiesta, el programa que presenta Emma García en Telecinco, tuvo este domingo una muy agradable sorpresa para una de sus colaboradoras, que recibió un ramo de flores.

La afortunada fue, en este caso, Makoke, que no se esperaba para nada este regalo. Y fue cuando muchos se preguntaron ¿de quién son las flores que ha recibido Makoke en directo en Fiesta. Pues todo apunta a su novio.

Ilusión

Makoke ha encontrado una nueva fuente de ilusión en su vida, marcada por el regreso del amor tras su relación con Kiko Matamoros. La confirmación de este capítulo en su vida tuvo lugar durante el debate final de "Vaya vacaciones", el último reality de Telecinco, aunque este concluyó con cifras de audiencia discretas.

Aunque Makoke ha sido bastante reservada al revelar la identidad de su nueva pareja, la presentadora del reality, Luján Argüelles, ha desplegado sus habilidades para obtener alguna revelación al respecto. De hecho, logró que Makoke mostrara a su novio, dando a conocer los nombres de dos personas conocidas, siendo uno de ellos especialmente llamativo: Álvaro Muñoz Escassi.

Las especulaciones sobre la nueva pareja de Makoke venían circulando desde hace días. 'Socialité' había difundido imágenes en las que se veía a Makoke entregándose a la compañía de un hombre, protagonizando secuencias apasionadas. ¿De quién se trataba? Patricia Cerezo compartió las primeras palabras de Makoke al respecto, mientras José Antonio Avilés proporcionaba detalles.

Las imágenes, capturadas en Zahara de los Atunes, mostraban a la pareja entre gestos cómplices y besos apasionados. Incluso Makoke compartió una foto en Instagram, confirmando así que habían compartido momentos durante sus vacaciones. Patricia Cerezo pudo hablar con la colaboradora, quien prefirió "ni confirmar ni desmentir" la noticia, pero admitió estar "muy feliz". José Antonio Avilés afirmó que él es su nuevo novio.

Esta noticia fue reconfirmada en 'Así es la vida'. Según el colaborador, esta historia no es fugaz ni un amor de verano, sino que la relación de Makoke está muy consolidada. En el debate de "Vaya vacaciones", Makoke rompió su silencio ante la cámara y confirmó la situación.

Luján Argüelles hizo referencia al "brillo en los ojos" de Makoke, y esta última confesó estar inmersa en una nueva relación que la llena de ilusión. Con una sonrisa imposible de ocultar, finalmente accedió a mostrar una foto de su nuevo compañero a la presentadora.

Sin embargo, Makoke solicitó que la cámara del programa no grabara la imagen de su móvil. Luján Argüelles, no obstante, logró descubrir quién es el novio de Makoke y compartió algunas palabras que mencionaron los nombres de dos famosos: "El cuerpazo es como el de Jorge Pérez y de cara es un tipo muy guapo, tiene un aire a Álvaro Muñoz Escassi. Vamos, que me muero de la envidia". En resumen, el nuevo novio de Makoke es una mezcla entre Jorge Pérez y Álvaro Muñoz Escassi, permitiéndonos casi imaginarlo por completo.