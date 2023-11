Las redes sociales arden tras el anuncio de una conocida colaboradora de TardeAR, el programa que presenta Ana Rosa Quintana en Telecinco, que se va de España: "Regreso a un país al que no voy desde hace muchos años".

Se trata de la diseñadora Vicky Martín Berrocal quien, al menos de momento, evita dar mayores explicaciones sobre su viaje. "Después de un día larguísimo qué me toca??? Hacer la maleta", asegura, señalando que "mañana me voy de viaje y estoy muy feliz, regreso a un país al que no voy desde hace muchos años y al que tenía muchas ganas de volver".

Eso sí, adelanta que ya dará explicaciones más adelante sobre su partida: "Os contaré y os enseñaré".

Extensa carrera profesional

Ana Rosa Quintana, una de las figuras destacadas de Telecinco, ha forjado una extensa carrera profesional que se remonta a sus inicios en Radio Nacional de España. Su incursión en la televisión se materializó en 1982 al presentar la edición nocturna del Telediario. Al año siguiente, emprendió un viaje a Nueva York, donde desempeñó roles de corresponsal para la Cope y la revista Tiempo.

De regreso a España en 1987, transitó por diversas emisoras de radio antes de su retorno a la televisión en 1994, específicamente a Telecinco, donde lideró el programa Veredicto. Posteriormente, se trasladó a Antena 3 con Sinceramente Ana Rosa Quintana, un programa de testimonios, y más tarde participó en Extra Rosa junto a Rosa Villacastín.

Tras su paso por Extra Rosa, Ana Rosa Quintana inició Sabor a ti, un programa que la catapultó al estrellato, consolidándola como una de las principales caras de la cadena. En 2005, dio el salto a El Programa de Ana Rosa en otra cadena, compitiendo con María Teresa Campos, quien había cambiado a Antena 3 con un magazine matinal. Finalmente, Ana Rosa Quintana conquistó a la audiencia, resultando en la retirada del programa de Campos de la parrilla.

En la actualidad, Ana Rosa Quintana lidera TardeAR, el programa de tarde de Telecinco, que ha oficialmente sustituido a Sálvame. Su presencia continua en la televisión demuestra su capacidad para adaptarse y mantenerse como una figura destacada en el ámbito mediático.