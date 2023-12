Queda menos de un mes para terminar el 2023 y queda menos de un mes para conocer el vestido de Campanadas de Cristina Pedroche. La presentadora de televisión ya ha desvelado algunos detalles de su elección para dar la bienvenida al 2024. "En estas fechas ya puedo decirlo", ha comentado hace unos días en sus redes sociales. Se refería al color de su vestido. Aunque no dijo cuál será si aclaró que "no es de ningún color que haya llevado otros años". Con este comentario y unas telas que mostró el otro día en las que se podía ver un tono empolvado y unas bordados en con lentejuelas, comienzan las apuestas. Si tiramos de hemeroteca se puede decir que los colores descartados son: el blanco, el negro, el verde, el azul noche y el dorado. ¿Podría ser el rojo el tono elegido por Pedroche?

Si alguien que lo sabe todo (además de su estilsita), es su hija Laia. "Se ha quedado dormida porque le he ido contando todos los detalles de mi vestido de Campanadas", ha dicho mientras paseaba a su hija en la mochila de porteo. "Me he dado cuenta que esta año somos una persona más que lo sabe, que es ella", ha reflexionado. Su hija está asistiendo a algunas pruebas del vestido que se hace en casa y Pedroche asegura que le encanta. "Sé que le gusta porque le llama mucho la atención", asegura.

Los vestidos de la Pedroche

Lejos han quedado ya aquellas Navidades en las que las transparecinas del vestido Cristina Pedroche, que presentaba las Campanadas en la Sexta, dejaban ver sus bragas y se formó un gran revuelo. Los tiempos han cambiado, pero desde entonces, Pedroche decidió superarse cada año con su elección y reivindicar su libertad para mostrar su cuerpo. Así comenzó una sucesión de trajes con muchas transparencias y poca tela que la han convertido en uno de los temas de conversación en toda mesa navideña.

Cada año, Pedroche ha elegido su estilismo en función del mensaje que quisiese lanzar al mundo. No siempre ha convencido y, en algunas ocasiones, su apuesta ha sido tan arriesgada que nadie la ha entendido.

La elección de las Campanadas de 2022 ha sido uno de los más especiales puesto que fue el momento en el que la colaboradora anunció que estaba esperando un bebé. Llevó un dos piezas con un mensaje de paz en el mundo con el que se podía ver su incipiente barriguita. Tras ser mamá, es el turno de una nueva oportunidad para sorprender a los españoles con su vestido.