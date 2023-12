Unas de las consecuencias del paso de Jessica Bueno por GH VIP ha sido la ruptura con su novio, el empresario y modelo Pablo Marqués, a pesar de lo enamorados que parecían estar cuando ella entró en el programa. Pero esto no se quedó ahí, sino que su novio se despachó a gusto contra ella con unas duras palabras que han hecho que Jessica Bueno acabe estallando: "Caos mental".

A través de una publicación en sus redes sociales en la que la modelo aclara que no hubo terceras personas de por medio, asegura que, ante lo ocurrido, "me veo obligada a dar explicaciones sobre algo que no quería por respetar la intimidad de P y la mía, pero no voy a seguir permitiendo que se falte a mi persona, palabra y verdad".

Así, Bueno explica que, al día siguiente de salir de GH VIP "expresé a P mi confusión y caos mental, le pedí tiempo para aterrizar y concentrarme en mis hijos". Unos días después, el domingo, "nos vimos en persona porque tenía la necesidad de zanjar todo de una forma correcta, nos despedimos con un abrazo y prometiéndonos respeto mutuo, por eso nunca me atreví a dar ningún tipo de información cuando se me ha preguntado en plató".

