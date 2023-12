"Fue uno de los peores días de mi vida". Así resumió Anabel Pantoja lo que le ocurrió este lunes y que hizo que acabara ingresada en el hospital, tal y como contó ella misma en sus redes sociales.

Y es que una publicación realizada por Anabel un día antes, preocupó en gran medida a sus seguidores. En ella aparece en una camilla de hospital con una vía en la mano y el texto: "Tuve que ir a urgencias, me pusieron vía con medicamentos y suero", explicaba, dando también las gracias al personal médico que la atendió en el hospital San Juan de Dios, en Córdoba.

Horas después, ya este martes, Anabel publicó un vídeo en el que agradecía todos los mensajes que había recibido tras hacer la publicación anterior y daba la última hora sobre su estado de salud. "Estoy resurgiendo de mis cenizas, estoy bien, no me estoy muriendo", aseguraba, señalando que "menos mal que fui al médico porque no podía salir del water, echaba por arriba y por abajo". Tras el mal trago del día anterior, "uno de los peores días de mi vida", este martes Anabel estaba "recuperando, a ver cómo paso el día de hoy".

Maquilladora

Anabel emprendió un nuevo capítulo en su vida al dejar Sevilla para continuar sus estudios en Madrid, donde se especializó como maquilladora y se convirtió en la mano derecha de su tía. Su incursión en el mundo televisivo se dio en 2011 como colaboradora en "El programa de Ana Rosa" de Telecinco. Su trayectoria televisiva continuó en el programa "Mujeres y hombres y viceversa" entre 2013 y 2016, desempeñándose como comentarista.

En 2014, se sumó como concursante a "Supervivientes" junto a personalidades como Oriana Marzoli, Bibiana Fernández y Víctor Sandoval, siendo eliminada tras quince días en la isla. Desde 2015 hasta 2017, participó como colaboradora en "¡Qué tiempo tan feliz!" y en 2016, se unió como concursante a "Levántate All Stars", conducido por Jesús Vázquez, ambos programas en Telecinco.

Su participación en el debate de "Gran Hermano 16" y en el programa diario "Sálvame" comenzó en 2015, inicialmente de forma esporádica. Con el tiempo, sus intervenciones adquirieron mayor relevancia, ganando popularidad, especialmente en redes sociales, donde superó el millón de seguidores en Instagram. En 2019, se sumó como concursante a "Gran Hermano VIP", coincidiendo con Alba Carrillo, Mila Ximénez y Antonio David Flores, siendo la primera expulsada. En 2020, participó en "El tiempo del descuento", llegando a la final, y en septiembre de ese año se convirtió en la primera participante de "Solos/Solas" en Mitele Plus.

En 2018, inició su carrera empresarial con la apertura de un negocio de uñas y la creación de una colección de bañadores, además de la marca de joyas Lueli. A su vez, se desempeña como influencer en redes sociales en colaboración con la agencia Influgency. En 2021, incursionó en el diseño de complementos.

En 2022, Anabel participó en el reality "Supervivientes" junto a Kiko Matamoros, Marta Peñate y Desirée Rodríguez. Durante esta edición, entabló una relación con el esgrimista español Yulen Pereira, la cual llegó a su fin a principios de marzo de ese año. También formó parte de la gira latinoamericana de su tía Isabel. Sin embargo, a su regreso, la relación con Yulen se rompió, convirtiéndola nuevamente en objeto del interés mediático, aunque ella ha desmentido las especulaciones.

Anabel parece disfrutar de su vida al máximo, aprovechando su rol como influencer. Su reciente participación en un evento la sitúa en la élite de los influencers españoles, compartiendo escenario con destacadas figuras como Dulceida, Manuel Carcelén, Luc Loren, Helena Gómez y David Muñoz Campillo.