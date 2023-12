Aunque la entrevista no se mostrará hasta este viernes, Telecinco ya ha dado algún adelanto sobre las "perlas" que ha soltado Fran Rivera para De Viernes, el programa que presenta Santi Acosta en Telecinco. Y entre las personas que no han salido del todo bien paradas se encuentra su exmujer, Eugenia Martínez de Irujo. Sin embargo, no contaban con Belén Esteban, que ha salido en su defensa.

Y es que la Esteban ha hecho una publicación en Instagram donde aparece abranzando a Eugenia Martínez de Irujo con el texto "lo mejor que he conocido en mi vida, ojalá todo el mundo te conociera como yo, te quiero mucho". De esta forma, Belén Esteban busca consolar a Eugenia, quien seguro que no lo estará pasando nada bien tras escuchar el adelanto de la entrevista de Fran Rivera. En ella, el torero asegura que "la separación fue terrible, no le tengo ningún rencor a Eugenia de lo que pasó, pero como se portó después no estuvo bien, me despellejó como padre". Salto a la fama Belén Esteban saltó a la fama a raíz de su relación sentimental con el torero Jesús Janeiro Bazán, reconocido como Jesulín de Ubrique, con quien tuvo una hija llamada Andrea Janeiro Esteban. Después de su separación, la trayectoria de Belén se consolidó como colaboradora en programas de corazón en televisión. Los primeros pasos de Esteban en el mundo televisivo los dio en el programa "Como la vida" de Antena 3, bajo la conducción de Alicia Senovilla. Sin embargo, no fue hasta el año 2002 que inició su colaboración con Ana Rosa Quintana en el programa "Sabor a ti" de la misma cadena. En 2004, tras el traslado de Ana Rosa a Telecinco, Belén se sumó a esta cadena, debutando como colaboradora en el programa matinal "Día a Día", que en aquel momento estaba conducido por Carolina Ferre. Posteriormente, continuó su colaboración con Ana Rosa Quintana en "El programa de Ana Rosa" desde 2005 hasta 2009. En 2009, Belén tomó un nuevo rumbo al unirse a Jorge Javier Vázquez en el programa "Sálvame". Ese mismo año, compartió la responsabilidad de dar las campanadas de Telecinco con el propio Jorge Javier Vázquez. Un hito significativo en su carrera fue su participación en el reality "Gran Hermano VIP", en enero de 2015, donde se alzó como la ganadora de esa edición. El recorrido profesional de Belén Esteban ha estado marcado por su versatilidad y presencia constante en la escena televisiva, transitando de programas matinales a espacios de corazón y reality shows. Su capacidad para adaptarse a diferentes formatos y mantener la atención del público la ha convertido en una figura destacada en la televisión española.