Siempre hermético con su vida privada, Albert Rivera ha hecho una excepción y ha abierto su corazón en '100% Únicos'; un programa presentado por Guillermo Fresser en el que diferentes famosos se sinceran con personas que padecen autismo y en el que, por primera vez, ha revelado cómo conoció a Malú, ha explicado cómo es su relación actual -seis meses después de confirmarse su ruptura- y ha hablado de su nueva pareja, Carla Cotterli.

"Parece un tópico, pero la conocí en un concierto en Barcelona, en 2015 ó 2016. Me la presentaron al acabar el concierto. Empezamos amistad en ese momento y la mantuvimos, pero no teníamos relación, porque cada uno tenía su pareja. Después yo me quedé soltero, ella también estaba soltera, y así surgió esa relación" ha confesado, dejando entrever que sigue teniendo un gran cariño por la cantante a pesar de que su historia de amor no funcionase: "La vida son etapas, ha sido una relación maravillosa y hay que sacar lo bueno de todas las etapas" ha reconocido.

Además, Albert ha abordado la pregunta sobre cómo está su corazón -mantiene un discreto pero consolidado noviazgo con Carla Cotterli desde el pasado verano- con una sonrisa, sin ocultar que "estoy empezando con una chica ahora y esta nueva etapa quiero tomármela con calma, paso a paso".

Unas inesperadas declaraciones sobre su vida personal sobre las que Malú no ha querido decir nada. Radiante, la artista ha asistido al cumpleaños de Alejandro Sanz y ha dado la callada por respuesta a las palabras que le ha dedicado el padre de su hija Lucía. "Nos lo vamos a pasar súper bien y a disfrutar mucho. Vamos a tener un cumpleaños maravilloso. Muchísimas gracias chicos" ha afirmado con una sonrisa antes de asegurar que ella está "muy bien" y dejar claro con su actitud que no piensa corresponder a las bonitas palabras de Rivera.