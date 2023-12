La ruptura de Albert Rivera y Malú ha sido todo un asunto mediático durante los últimos meses. La cantante y el político se convirtieron en la pareja del momento desde que la relación salió a la luz, pasando por el embarazo. Después, las aguas parecieron amainar y dejaron de acaparar titulares hasta que, en marzo de 2022, dieron a conocer la ruptura.

A este momento le siguieron las portadas de verano de Rivera junto a posibles nuevas ilusiones amorosas y más recientemente la canción de Malú. 'Ausente' fue tomada en seguida como un dardo directo a su ex pareja, con quien tuvo una hija en común que ahora les une pese a estar separados.

Ambos, con cada uno haciendo la vida por su lado y con un tiempo de por medio, no han tenido reparos en hablar sobre su relación y la paternidad. Esta vez le ha tocado el turno a Albert Rivera, que se ha abierto frente a las cámaras de ‘100% Únicos’, no ha evitado abordar su relación con Malú.

A Rivera le lanzaban la pregunta de cómo conoció a la que fue su pareja durante cuatro años, a lo que respondió con una sonrisa en la cara: "Pues la conocí, sonará a tópico, pero en un concierto. Fui a un concierto en Barcelona, me la presentaron al acabar". Rivera abordó cómo habían sido los años siguientes y cómo finalmente llegaron a convertirse en pareja: "Empezamos amistad en ese momento, sobre el año 2015 o 2016 y luego mantuvimos la amistad, pero bueno, no teníamos relación, cada uno tenía su pareja. Luego yo me quedé soltero, ella también se quedó soltera, empezamos a hablar, a vernos y ahí surgió esa relación".

Relación actual

El político no se quedó ahí y quiso también hablar de cómo era su relación en la actualidad: "La verdad que es una relación maravillosa. Hemos tenido a Lucía que es uno de los amores de mi vida". Añadió Albert Rivera que para él "todo en la vida son etapas y hay que sacar lo bueno de todas las etapas".

También quiso mencionar a la que fue su pareja durante más de diez años, la psicóloga Mariona Saperas, con quien tuvo a su primera hija Daniela: "Al final la madre de tu hija o las madres de tus hijas, Mariona, Malú, son también tu familia siempre".

Las palabras de Malú

Hace unas semanas Malú rompía su dinámica reservada concediéndole una entrevista a Risto Mejide en su Chéster donde ambos conversaron acerca de su relación actual con Albert Rivera: "Cuando te separas de alguien con un hijo, no te separas nunca. Al final es una relación que nunca vas a poder romper. Pero esa niña vino porque los dos queríamos que viniera".

Allí confirmó la artista que no era la primera vez que escribía una canción basada en su vida privada: "Me encanta el momento 'Malú se ha hecho un Shakira'. No, Malú se ha hecho un Malú. Tiremos un poco para atrás y te das cuenta de que te he ido contando todas mis cosas: las buenas, las malas, las regulares, el despecho, la tristeza, la diversión, la intensidad... A mi forma y a mi manera. Lo que pasa es que a nadie tampoco le parecía tan interesante como para fijarse en eso".