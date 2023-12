Telecinco ha confirmado lo que era un secreto a voces. Tras comunicar que María Patiño y Nuria Marín no continuarán al frente de 'Socialité', la cadena ha hecho oficial que María Verdoy tomará las riendas del formato a partir del próximo año.

En concreto, la nueva presentadora hará su debut en el espacio el sábado 6 de enero.

Su despedida

María Verdoy se despide de ‘Fiesta’. La colaboradora emprende un nuevo reto profesional al ponerse al frente de ‘Socialité’. El equipo se ha querido despedir de ella, especialmente Emma García.

La presentadora no ha podido evitar emocionarse al compartir los últimos momentos junto a María Verdoy después de tantos años, que ha roto a llorar, bastante emocionada con la despedida. Estas han sido sus palabras de Emma: "La conocía hace unos años, en 'Viva la vida'. Las despedidas son un poco tristes. Se acaba una etapa muy bonita donde hemos compartido muchos momentos y empieza otra que es maravillosa para ti, que te la mereces... estoy feliz por ti".

Por su parte, María Verdoy ha querido decir algo: "Llevo todo el día despidiéndome de un equipo maravilloso, de un plató que lleva siendo mi casa desde hace cinco años. Eres muy generosa, me has dado tanto...", dice entre lágrimas.

Mensaje a María Patiño

María Patiño y Nuria Marín no presentarán 'Socialité' a partir del próximo año 2024. La dirección de Mediaset no contarán con las periodistas para ponerse al frente del programa de Telecinco en su nueva etapa tras conocerse el final de La Fábrica de la Tele.

Las presentadoras no tenían un contrato de cadena con el grupo audiovisual, sino con la productora fundada por Óscar Cornejo y Adrián Madrid. La compañía audiovisual, que recientemente ha anunciado su disolución como empresa tras su 'divorcio' televisivo con Mediaset, tenía firmada la producción de 'Socialité' hasta el próximo 31 de diciembre.

Las reacciones por parte de las presentadoras no se han hecho esperar. Patiño ha confirmado la noticia de su salida como presentadora con una historia efímera en su perfil oficial de Instagram: "A la velocidad de un rayo se ha publicado mi cese como presentadora de 'Socialité'. Es un orgullo que la cadena siga apostando por el formato y por el equipo. Nunca lo consideré un pequeño programa y a la vista está que no lo fue, ni lo será. Ahora comienza una etapa maravillosa. Me siento afortunada y querida. Nos vemos mañana”.

Javier de Hoyos ha presentado este sábado 23 de diciembre el programa de ‘Socialité’ y, tras dar una información relevante sobre Shakira, ha querido decir algo sobre María Patiño.

El director de ‘Socialité’ se ha querido dirigir a cámara en los últimos segundos de emisión para mojarse sobre algo que considera importante: “Hay veces que hay gente que intenta cuestionar la credibilidad de María Patiño…”, comienza a decir.

El mensaje terminaba de la siguiente manera: “… pero, para nosotros, la tienes al cien por cien”. Con este corto mensaje, Javier de Hoyos lanza un mensaje de apoyo a la presentadora.