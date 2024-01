Jenni Hermoso ha sido la gran protagonista de las campanadas de 2024 en Televisión Española. La futbolista fue elegida para participar en la retransmisión junto al presentador Ramón García y la cantante Ana Mena.

Después de un 2023 en el que consiguió el mundial con la selección femenina de fútbol y de la triste polémica por el beso no consentido de Luis Rubiales, ex presidente de la Federación Española de fútbol, la joven terminaba el año pidiendo "un nuevo comienzo que traiga títulos e igualdad para todos", señaló la madrileña.

Sin embargo, Rubiales fue uno de los que se perdió este momento al negarse a ver las campanadas en la cadena pública.

Un tsunami en el fútbol

Hermoso se convirtió en la protagonista involuntaria del año tras recibir un beso no consentido del expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, durante la ceremonia de entrega de las medallas en la final del Mundial de fútbol femenino que se disputó en Australia y Nueva Zelanda, y que fue ganado por la selección española. Aquel beso desató un escándalo de dimensiones internacionales que terminó constando al dirigente su cargo y que provocó el movimiento #SeAcabó que ha provocado un terremoto en la RFEF y en el fútbol femenino.

Jenni denunció a Rubiales y el próximo martes tendrá que declarar sobre lo ocurrido, en un caso que sigue su curso en la vía judicial. Hemoso ha hablado de su papel en esta retransmisión de las Campanadas: "Siempre he visto desde casa las campanadas en Televisión Española y creo que estar en este balcón tan emblemático... Me voy a acordar toda la vida de esta experiencia. Me gustaría agradecer a trodo el mundo este cambio que estamos haciendo de igualdad y solidaridad y felicitar a mis compañeras por lograr el título mundial y por el empoderamiento que hemos conseguido. Que 2024 traiga muchos títulos y mucha igualdad para todos", apuntó Hermoso.

El desplante de Rubiales

Era de esperar que Rubiales no iba ni siquiera a hacer 'zapping' en Nochevieja por si le daba un poquito de audiencia a TVE, y... Sí, es personal: con la participación de Jenni Hermoso en las Campanadas 2023 , el expresidente de la Federación de Fútbol tenía muy clara su posición frente a esto.

Tras la polémica del piquito en el Mundial de Fútbol Femenino, el caso Rubiales ha sonado hasta en la Conchinchina. Y claro, darle voz a ella son como 4 puñales para él, por lo que no nos extrañan nada sus declaraciones: "No lo voy a ver en TVE. Lo voy a ver con gente querida, las Navidades están para eso. He estado con mis hijas, con mi madre, con mi familia y amigos. Que cada uno lo vea donde quiera, pero no lo voy a ver en TVE", aclaraba antes de las Campanadas.