Vicky Martín Berrocal ha experimentado notorias subidas y bajadas de peso a lo largo de su vida. La colaboradora de 'TardeAr' siempre ha defendido el modelo de 'mujer curvy' y criticado a todos aquellos que en algún momento han tenido comportamientos gordófobos. Un posado en bañador y una reflexión sobre la felicidad, la edad y la talla han bastado para desatar la polémica y hacer que reciba una oleada de críticas por aparecer, según sus seguidores, "más delgada que nunca" y tratar de vender un discurso contradictorio al que siempre ha defendido.

Sus vacaciones en Bahamas han sido el momento ideal para aprovechar y publicar en redes un posado en bañador acompañado de unas palabras que no parecen haber sentado bien a sus seguidores.

Lluvia de críticas

"La felicidad ni tiene talla ni tiene edad", escribe la diseñadora junto a este controvertido post. "Y yo tampoco", añade. Unas palabras que no han sido escogidas al azar, pues son las mismas - a excepción de su última puntilla - que dan nombre a su libro.

Esta controvertida publicación de autocuidado y amor propio que trajo consigo una enorme polémica, pues Vicky adelgazó bastante mientras ella defendía la consigna de que los años y el peso no deben influir a la hora de ser feliz.

Ahora, la onubense ha vuelto a utilizar el título de su libro en su último post y las críticas no han tardado en llegar.

"Si no tiene talla, ¿por qué te has quedado tú en el chasis?", escribe uno de sus seguidores. "Sin ánimo de ofender, porque me encantas, pero... yo a ti sí te veo bastante más a gusto, decidida, segura, etc. desde que tu talla es inferior, y por consiguiente más feliz. Me alegro mucho, ¿eh?! Pero la talla sí da felicidad, y sí importa, y bastante", comenta otro.

"Monísima e ideal, pero Vicky por favor no apliques ese discurso porque no toca. Has decidido cuidarte, la talla te importa, por motivos de salud probablemente. Pero por favor, no continúes con el discurso que tenías cuando estabas en la talla 42 o 44. Que estabas divina también. Y muchas mujeres con esa talla veían en ti que podían ir divinas", critica otro de sus followers haciendo referencia a este controvertido tema.