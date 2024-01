El humorista Paco ArévalLo ha fallecido a los 76 años de edad en su domicilio de Valencia tras una dilatada carrera como humorista y actor en la pequeña pantalla y también en el cine.

Fuentes cercanas a la familia del fallecido han explicado que la causa del fallecimiento todavía no se conoce, aunque podría tratarse de un infarto.

El cuerpo sin vida de Arévalo estará a partir de las 8 horas de este jueves en el tanatorio Servisa situado en la Avenida de los Naranjos de Valencia, mientras que el entierro se celebrará a las 12.45 horas del viernes en el Cementerio Parque de la Paz.

El humorista nació en Madrid el 2 de septiembre de 1947 e inició su trayectoria profesional como torero cómico al lado de su padre en los espectáculos más importantes de la época como El Bombero Torero.

Fabiola Martínez acude al funeral

Tras la muerte de Paco Arévalo, Fabiola Martínez ha reaparecido. La ex de Bertín Osborne se ha dejado ver en el funeral del mítico humorista, en el que el presentador de ‘Mi casa es la tuya’ ha sido uno de los grandes ausentes. Sin embargo, la que fuera su compañera de vida le ha justificado al asumir que “está enfermo, está con covid” y por ello no ha podido dar el último adiós a su gran amigo.