La competencia en Pasapalabra es máxima en el duelo entre Moisés y Óscar. Los dos son grandes rivales y siempre dan lo mejor de sí mismos, luchando por un bote que ya alcanza 1.366.000 euros. Por eso, cuando todo parecía encarrilado a un nuevo empate en El Rosco, el riojano ha querido ir más allá y ha puesto el desenlace al rojo vivo. Sus 23 aciertos han dejado a su rival en una difícil tesitura.

La partida ha estado muy igualada durante gran parte de la primera vuelta, aunque Óscar le ha añadido un poco de velocidad al cerrarla antes y con 20 letras, sumando incluso una más en ese mismo turno. Moisés ha tenido que ir a su alcance y finalmente se ha encontrado con el marcador de ambos en 22 y, tanto o más importante de cara a la recta final, sin fallos.

Con Óscar teniendo una ligera ventaja por la diferencia de segundos a su favor, Moisés no se ha conformado con el empate. Ha arriesgado y ha conseguido sacar un as ganador. Después, con 23 aciertos, se ha plantado.

De esta forma, ha dejado al madrileño con tres opciones que le ha resumido Roberto Leal: "Tiempo de sobra para sacar una y empatar, sacar dos y ganar, sacar tres y llevarte el bote". Todo eso, con un gran condicionante: no cometer ningún error.

óscar ha fallado con la G, con el "hombre que va de pueblo en pueblo vendiendo agujas o botones" y cuya respuesta era "gorgotero". Su

´´ultimo erro ha sido con el "nombre de la mascota de los Juegos Panamericanos celebrados en 2025 en Torotno". óscar dijo Pyke, pero la respuesta es "Pachi", por lo que Moisés se ha convertido en ganador y óscar tendrá que luchar por su permanencia en la silla azul.

Fer vuelve a la televisión

Fer fue uno de los concursantes estrella de Paspalabra y un duro rival para Moisés. Sin embargo, de la forma más inesperada, el gallego cayó eliminado en la Silla Azuk en el que habría sido su programa 85. El gallego guarda en su memoria su primer programa: “Fue muy especial”. Entre sus mejores recuerdos, también destaca cuando conoció a David Cal y “lo que ocurre fuera de las cámaras”. Así, valora especialmente a toda la gente que le ha ayudado de alguna forma: “A intentar prepararme mejor porque estuve haciéndolo no de la manera más inteligente al principio”. En su despedida en el programa, Fer le pidió a Moisés que gane el bote como “favor personal” hacia él.

Ahora, el gallego ha regresado a la pequeña pantalla y a un concurso. Fer sorprendió como rival de Mario en el último programa de cifras y Letras, donde s eimpuso con ventaja a su rival, demostrando una vez más que es toda una fuente de conocimiento. Su regresó sorprendió a los espectadores, que celebraron la vuelta del ex de Pasapañabra. "Me encanta el programa y está muy entretenido. No me esperaba de concursante a Fer."