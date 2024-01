El programa de Telecinco ‘Fiesta’ denuncia la existencia de páginas webs que utilizan la imagen de los famosos y de medios de comunicación reconocidos para llevar a cabo una estafa. Lo que hacen es emplear al famoso en cuestión como gancho para que la gente clique en el enlace de una noticia falsa y ahí, el usuario, es redirigido al engaño. Emma García ha sufrido esta usurpación de su imagen.

“Me lo dijo un compañero”, comenta la presentadora de ‘Fiesta’, “no tenía ni idea porque si no estás en esta red y no te avisan…”, se lamenta Emma al denunciar esta práctica que utiliza a rostros conocidos con fines delictivos. Makoke también dice haber sido víctima de este engaño:

“Se anunciaban unas cremas con mi imagen”, apunta la colaboradora. Al hilo de esto, Emma aclara si ha denunciado o no lo sucedido: “Yo no denuncié porque me dijeron que ya habían cambiado de imagen y habían puesto a otra persona. Lo hacen muy bien porque cambian de persona cuando te das cuentas”.

Pero “hay que denunciarlo”, advierte la presentadora, porque parece ser que es una práctica cada vez más habitual. De hecho, el abogado Xavi Abat nos habla de los delitos que se están cometiendo y de las penas que habría impuestas: se habla de hasta un año de cárcel.

Estafador Mediaset

Parece ser que hay un estafador intentando cazar a los colaboradores de los diferentes programas de Mediaset. Así lo ha demostrado Patricia Pardo recientemente. Una persona se hace pasar por trabajador de Mediaset y se cruza por la calle con ellos, para contarles una trágica historia y pedirles dinero, algo que casi le cuela a Pardo. Y es que, en un principio, no había caído en que había sido engañada hasta que, al contarlo en plató, descubrió que ella no había sido la única timada por esa persona, ya que algunos colaboradores del antiguo El programa de Ana Rosa como Alejandro Requeijo, Marisa Martín Blázquez y Dani Montero, además de otros compañeros de televisión, habían vivido la misma situación.

Según contó la periodista, el estafador se presentaba como compañero de televisión y relataba su historia en la empresa con tanto detalle que se podría creer perfectamente que estuvo trabajando ahí. "Me abordó por la calle: 'Patricia que soy Antonio, tu cámara de televisión'. Primero me dio vergüenza porque no le reconocía…", reconocía la periodista en su relato. Pero pronto la convenció: "Me contó una historia tan dramática que te juro que casi me pongo a llorar con el señor. Me decía que a su hija la habían atropellado a la salida de la universidad y necesitaba dinero porque se encontraba en el hospital de tetrapléjicos de Toledo".

"Me contaba que hicisteis todo lo posible por traerle a trabajar a plató", les decía a Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat. Al sentir tanta pena por, encima, alguien que supuestamente debía conocer y con quien habría trabajado, quiso darle dinero. Como no llevaba dinero encima, Patricia le ofreció 100 euros a través de bizum. El estafador, disconforme, le respondió que había tenido que vender su teléfono, para luego huir. "En eso momento me di cuenta que algo no iba bien, algo quería ocultar. Y, al contarlo aquí, en el programa, me enteré que le había pasado a otros compañeros", sentenció Pardo.

"Para nosotros esto comenzó como una anécdota y cuando lo hemos puesto en común nos hemos dado cuenta que somos muchos los afectados", zanjó. Habrá que esperar a ver si otro colaborador decide contar su experiencia pero, al menos, ya saben todos que hay un estafador suelto.