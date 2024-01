Al Bano, a sus 80 años, sigue al máximo nivel y queriendo sentir el calor de sus seguidores. Así lo demuestra la gira que ha preparado en España y que le llevará a cantar en Sevilla, Madrid, Barcelona, Valencia y La Coruña. Todos estos conciertos se celebrarán en marzo, una gira exprés y a la que le augura un gran éxito, pero que ya ha encontrado su principal detractor.

Kiko Hernández, cara más que conocida de la televisión española, ha cargado fuertemente contra el cantante italiano después de enterarse de que visitaba el país. Ambos tuvieron sus más y sus menos por una información del excolaborador, que a Al Bano no le pareció bien, lo que llevó a denunciarle. Sin embargo, el veredicto dio la razón a Kiko, haciendo que el cantante tuviese que indemnizarle. En 2022, en el programa de Sálvame, Kiko reclamó que le debía 30.000 euros que todavía no le había pagado.

Ahora, con la gira de Al Bano a la vuelta de la esquina, el tertuliano subió una historia a sus redes sociales reclamando que la cantidad de dinero que le debe ya no es 30.000 euros, sino 70.000. "Querido @albano_official_ me alegras que vuelvas a España para hacer cuatro conciertos este 2024, pero recuerda que desde hace 14 años me debes las costas de un juicio que perdiste que ascienden a la cantidad de 70.000 €".

Así comienza el texto que acompaña a una foto del cantante y de la mítica canción Rata de dos patas, y en el que le reclama la suma total del dinero. Pero Kiko no se quedó ahí y en el segundo texto, quiso dejar un recado a los organizadores de los conciertos. "A los promotores de los conciertos de este entrampado deudor, que sepa que se le embargará hasta el último céntimo... ya que desde España no se le puede reclamar nada de lo que tiene en Italia".

Por el momento, el cantante italiano no ha hecho ninguna declaración, ni se ha puesto en contacto con Kiko Hernández para realizar el pago. Después de más de una década, tampoco se espera que se solucionen las cosas en poco tiempo, pero el excolaborador de Sálvame no pierde su oportunidad de intentarlo.

Pese a la reclamación y el posible enfado que puede tener Kiko Hernández sobre el no pago de su deuda, está atravesando uno de sus mejores momentos personales. Recientemente, se casó con el que fue su pareja durante varios años, Fran Antón, y también se le ha visto muy contento junto a sus hijas, con las cuales lleva ya 7 años.