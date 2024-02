Parece que las últimas noticias sobre la paternidad de Bertín Osborne han acabado con su paciencia hasta llevar al presentador a plantearse su marcha de la televisión. Sin embargo, un nuevo proyecto profesional estaría cociéndose para el cantante. Un reality de cocina podría ser el nuevo destino de la expareja de Gabriela Guillén y es que al parecer, las negociaciones estarían bastante avanzadas para que el presentador dé el salto a los fogones.

Nuevo reto profesional

Donde dije 'digo' digo Diego. Esa es la frase que mejor describiría actualmente a Bertín Osborne, o eso es lo que sostiene Luis Pliego, que confiesa que se sorprendió al oír que el cantante pensaba apartarse de la televisión cuando ya está cerrando un proyecto en la pequeña pantalla.

Así lo aseguró el director de Lecturas, quien este martes defendió en TardeAR que los planes inmediatos del intérprete pasan por la pequeña pantalla.

"Me llamaron la atención estas declaraciones diciendo que se iba a retirar de la tele cuando está a punto de cerrar su participación como gran estrella de la próxima edición de un reality de cocina", declaró el periodista en el programa de Ana Rosa Quintana.

Lo cierto es que, aunque no han citado al programa en cuestión, solo hay dos posibilidades actualmente en antena: Bake Off o MasterChef Celebrity. El primero está actualmente emitiéndose, mientras que el otro regresará previsiblemente después de verano, por lo que sería la opción más probable.

Se desconoce si finalmente se dará este fichaje, pero, de ser así, contrastaría enormemente con las últimas declaraciones de Bertín Osborne durante una de sus actuaciones. "Me divierte esto más que la televisión", señaló. "Seguramente seguiré haciendo música, seguiré cantando porque es lo que más me divierte, pero lo demás igual me lo quito de en medio, porque estoy ya hasta los huevos".