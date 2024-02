La Ruleta de la Suerte va camino de cumplir 20 años de emisión ininterrumpida en Antena 3. Más de 4.000 programas en los que el formato se ha mantenido casi igual desde el principio. Hasta el mismo presentador, Jorge Fernández se ha mantenido dirigiendo el programa desde que comenzase en 2006. Lo que funciona no hay que tocarlo que dicen algunos, y la Ruleta sigue funcionando como si fuese el primer día manteniendo la misma esencia.

Sin embargo, en uno de los últimos programas se ha visto un cambio que ha sorprendido tanto a concursantes como al público. No estaba nada preparado ni se esperaba algún tipo de modificación. La propia inercia de cómo estaba yendo el concurso motivó que se introdujese esta modificación.

Como suele acostumbrar, la cosa estaba muy igualada entre los tres concursantes. La cifra que reflejaban sus marcadores no se distanciaban mucho, prometiendo un final muy ajustado. Pero luego, no fue así. Una de las concursantes, Patricia, que ocupaba el atril amarillo, tuvo una gran racha que le llevó a triplicar la cantidad de dinero que ya tenía y conseguir el pase para la Gran Final, en donde los concursantes optan a conseguir el ansiado coche.

Todo esto se produjo de una forma tan repentina que ni el presentador ni el propio programa habían planteado esta situación. Y es que, todavía quedaba algo de tiempo y, lo que era más importante, no se había repartido todo el dinero y ya no quedaban más paneles para seguir compitiendo. Esta situación tan anómala no se había vivido en muchas ocasiones anteriores.

Pese a las dudas que podían surgir al respecto, Jorge Fernández disipó todo rastro, proponiendo una alternativa que contentó a todo el mundo. El presentador comentó que lo mejor sería jugar un último panel extra. Un panel con crono en el que se repartan los últimos 300 euros que habían quedado todavía. "Nos quedan todavía 300 euros ahí colgando que no merece la pena que no sean conseguidos", señaló el presentador.

De esta forma, se ha jugado un panel más de lo normal, ocurriendo un hecho histórico en La Ruleta de la Suerte. Jorge Fernández ha tenido que añadir un panel más para ajustar el tiempo y el premio del programa.