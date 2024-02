Las tensiones en la casa de Gran Hermano DÚO están a la orden del día. Con el reality encarrilando sus últimas semanas, algunos de los concursantes ya empiezan a mostrar sus cartas. Los bandos están bien definidos y las votaciones entre participantes son claves para descubrir quién se puede llevar el premio del programa.

El último de los enfrentamientos se ha producido por un tema que ha sido muy recurrente en esta edición y que ha provocado muchos enfrentamientos entre concursantes: los robos. En este caso, los protagonistas han sido Manuel y Asraf Beno. Ambos se han enfrentado tras la desaparición de un chaleco que les había entregado el programa para la prueba semanal.

Manuel había perdido su chaleco y tras buscarlo por todos lados, decidió cargar contra Asraf: "El que ha cogido una cosa sin pedir permiso y lo ha quitado es él, ¿no?". Ante esta acusación, la pareja de Isa P ha rechazado cualquier tipo de acusación hacia su persona. "Me parece muy sucio decir que yo he entregado un chaleco que no se tenía que haber entregado". Todo se originó porque fue el propio Asraf el que repartió uno de los chalecos tras la expulsión de Ivana Icardi. Manuel, que no encontraba el chaleco, lanzó su acusación contra Asraf.

"Un chaleco no va a salir andando de aquí. Hay veces que intentamos ser el ciudadano ejemplar y no se puede ser perfecto. Si no es tuyo no lo toques", cargó Manuel, seguro al cien por cien de que el culpable de la desaparición era Asraf. El principal sospechoso volvió a negar cualquier tipo de implicación con el tema del chaleco. "Te has equivocado. No soy el único que lo piensa".

Las cartas ya estaban sobre la mesa y la tensión fue en aumento. Asraf no perdió la oportunidad para atacar a Manuel para intentar desestabilizarlo en el programa. "Te lo digo encantado. Te metí cuatro puntos". Manuel, por su parte y ya muy encendido contraatacó. "Cada vez que pueda te voy a meter lo máximo". Después de este intercambio parecía que las aguas se volvían a tranquilizar, pero la intervención de Ion Aramendi volvió a encenderlo todo.

Manuel volvió a repetir sus sospechas, que "no lo hizo intencionadamente, pero se ha equivocado entregándolo porque ha quitado uno de en medio". Asraf, por su parte, seguía a la defensiva. "Manuel está esperando la mínima para ponerse en contra mía", añadiendo que era sorprendente que le acusase sin conocer lo que había ocurrido en realidad. El presentador fue el encargado de desvelar la verdad, ya que estaba grabado.

En las imágenes se ve como todos los concursantes cogen su chaleco menos uno, Manuel. Al exconcursante de La Isla de las Tentaciones la mente le jugó una mala pasada, acusando injustamente después a Asraf. "Esto es una lección para Manuel porque lleva machacando a Asraf con que es culpable todo este tiempo y no lo es", ha opinado el propio Asraf, que también contó con el apoyo de Isa Pi.