Óscar cae derrotado en Pasapalabra: el error en la estrategia que le ha costado su silla en el concurso

Momentos complicados para Óscar en Pasapalabra. El concursante rompe su racha positiva y, pese a contar con unos segundos de ventaja en el Rosco tras el empuje de sus compañeros de reality, parece no haber corrido la mejor de las suertes.

El programa atravesaba un momento monótono después de que ambos concursantes mantuvieran un empate de 22 aciertos que empujó a Óscar a romper con las estadísticas. Moisés insistió en parar el cronómetro nada más Roberto Leal le daba vía libre y esto provocó que su rival moviera ficha para jugársela antes de eternizarse.

"Creo que se va a mantener el segundo de diferencia así que voy a intentar algo, me lo estoy inventando, puede ser hasta un zapato, pero bueno, me ha venido a la cabeza, así que vamos a probar", adelantó Óscar. El concursante decidió apostarlo todo en la "Q", pero terminó fallando. "Me lo he inventado del todo", confesó el concursante. La respuesta correcta era "yuquilla".

De cabeza a la silla azul

Ante tal movimiento, Moisés decidió seguir con su estrategia de pasar las palabras lo más rápido posible y Óscar, volvió a intentarlo con la siguiente letra, que también falló; y después la siguiente. De esta manera, el concursante forzó los tres fallos restantes y dejó solo a Moisés que, viendo la ventaja que tenía por delante, apostó por arriesgarse con dos de las tres letras. Como resultado, un fallo y un acierto, lo que llevó a Óscar directamete a la silla azul durante el siguiente programa.

A pesar de la buena racha que venía arrastrando y tras quedarse un par de veces a solo dos aciertos de hacerse millonario, parece que todo se acaba en algún momento. Ahora, el concursante deberá enfrentarse a un aspirante nuevo de Pasapalabra reafirmar su puesto y seguir jugándose día a día el bote contra Moisés.

Por su parte Moisés, tras proclamarse ganador del programa, ha conseguido acumular 1.200 euros más a su bote particular. Un auténtico alivio para el concursante, que últimamente ha firmado varios empates con su compañero que al menos les ha dado un descanso a ambos.