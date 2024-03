Un concursante de OT se ve obligado a pedir perdón a sus fans tras sus últimas declaraciones

Acaba de terminar la edición de Operación Triunfo en Prime Video y uno de sus concursantes ya se ha visto obligado a pedir perdón a sus fans tras las declaraciones que dio en un conocido podcast donde hablaba sobre su paso por la academia.

El triunfito en cuestión es Álvaro Mayo quien, a pesar de no ser finalista del concurso, sí cuenta con una importante legión de fans e, incluso, ya ha confirmado su participación como solista en algún festival de música, de forma independiente a su paso por OT. Una fama que le ha hecho ofrecer un buen número de entrevistas, pero hay una en la que decidió abrirse un poco más y por la que se ha visto obligado a pedir disculpas. Y es que, como contó, sí se empapó bien de la información del exterior cuando el programa les dejó visitar a sus familiares en Navidad, a pesar de que dijo que no lo había hecho.

También habló sobre sus dudas de manifestarse tal y como era, ante la posibilidad de sufrir el rechazo de sus fans por ser gay.

Tras el revuelo que se montó, el propio Álvaro Mayo ha decidido dar un paso al frente y pedir perdón a sus fans si sus palabras les habían molestado. Y lo ha hecho a través de la red social X (antigua Twitter) con esta publicación: "Mis 'fans de ot' solo deciros que os amo con toda mi alma y espero que no os hayáis ofendido, simplemente intento no hacerme ilusiones por que nos han avisado mucho. Pero eso no quita que os quiera con toda mi alma y os agradezca a diario".

Operación Triunfo es todo un fenómeno de masas. La primera edición, que terminó en el año 2002, se emitió en TVE donde sumó varias exitosas temporadas, sobre todo en audiencia. De esa primera edició surgieron artistas como David Bisbal, David Bustamante o Chenoa, que actualmente presenta la última edición del concurso, ya en Prime Video. Tras varias ediciones en la televisión pública, el formato pasó a Telecinco, con varias ediciones y una última que acabó terminando antes de tiempo por los malos datos de audiencia.

Recuperación

Así, dejaron reposar el formato varios años hasta que los recuperaron, de nuevo en TVE, con una edición nuevamente existosa de la que salieron artistas como Amaia y Aitana, entre otros. El concurso volvió a sumar nuevas ediciones, pero los datos de audiencia fueron en descenso, hasta que al final se dejó de nuevo que el programa descansara.

Finalmente, una plataforma de estreaming como Amazon Prime Video decidió recuperar el formato, convirtiéndose en todo un éxito.