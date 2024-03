Gran Hermano llega a su fin con grave polémica: "Te he pegado una enfermedad de transmisión sexual"

Tras haber protagonizado una de las finales más especiales de Gran Hermano DÚO alargando la incertidumbre hasta tres días más debido a un problema con la aplicación a través de la que se votaba, Lucía se convierte en el ganador definitivo de esta edición con un porcentaje de votos de 53.1% frente al 46.9% de Asraf que se queda como segundo finalista.

Después de haber vivido la gran final de GH DÚO con toda la emoción e incertidumbre que pudimos ver el pasado jueves, Lucía y Asraf se quedaban con las ganas de conocer el nombre del ganador del concurso ya que la organización del programa decidía dar unos días más para que los espectadores pudieran votar a su favorito.

Con los nervios a flor de piel y las ganas renovadas, Asraf y Lucía llegaban al plató de Telecinco de nuevo donde eran recibidos por Marta Flich para conocer los porcentajes actualizados de las votaciones. Como no podía ser de otra forma, los finalistas pudieron disfrutar de un nuevo repaso por su concurso mucho más detallado en el que volvieron a salir una vez más las amistades, pero también las rencillas entre concursantes.

Aunque la mayoría de los compañeros tenían claro que su voto para la gran final iba dirigido hacia Asraf, Lucía y Manuel protagonizaron una vez más uno de los momentos más tensos de la final en el que la pareja volvió a echarse en cara algunos de los problemas del pasado. Cansada del tema, Lucía dejaba claro que no estaba cómoda con ello y que no estaba dispuesta a aguantar eso en su final. Amenazando con abandonar el plató, Lucía hacía enfadar también a Manuel que perdía las ganas por participar activamente durante la gala. Finalmente, Manuel no dudaba en felicitar a su compañera de concurso con un sentido abrazo cuando ya tenía el maletín en sus manos.

Una final envuelta en polémica por el resultado final de los ganadores. Muchos espectadores daban como vencedor a Asraf, que ya estuvo a las puertas de convertirse en campeón en Supervivientes. Sin embargo, no ha podido ser y el marido de Isa P se ha tenido que conformar con el segundo puesto. Una resolución que no ha gustado a una parte considerable de la audiencia, que tacha de tongo el resultado final

Graves acusaciones

Lucía Sánchez ha vivido momentos emocionantes durante el desenlace de la final de esta edición de 'GH Dúo', pero también han salido a la luz las tensiones con Manuel, que tampoco han faltado durante la convivencia en la casa de Guadalix.

Ambos podían ver las imágenes de cómo ha sido su relación en el concurso, pero Manuel aseguraba que lo que no le ha gustado es de lo que se ha enterado al salir de la casa: "Me han enseñado cosas más delicadas. Ella ha dicho cosas que me han dolido mucho, como que le pegué una enfermedad de transmisión sexual, ha hablado mal del trabajo de mi hermana y ha atacado a mi gente". Manuel, ante este dolor por las cosas que se ha enterado fuera, decía en un directo de Instagram que le daba igual quién fuera el ganador de la edición, algo que ella no entendía, aunque terminaba pidiéndole perdón por lo que le hubiera dolido: "Tengo un problema, yo no tengo filtro, hay veces que se me va la lengua. Lo siento, entiendo que se sienta mal y le pido perdón".

Manuel aseguraba que le daba igual que le hablase mal a él, pero lo que no le ha gustado nada es que "se hable mal de su gente y se digan cosas tan delicadas no le vale".