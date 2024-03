Ruptura en La Ruleta de la Suerte: "Todo puede empeorar".

La Ruleta de la Suerte es uno de esos programas que da para mucho más que encontrar las letras de las frases escondidas y resolver paneles. También es un espacio en el que hay lugar a conversaciones y debates que, en algunas ocasiones, no acaban como deberían. Precisamente, en uno de los últimos programas, salió un tema de conversación en el que, tanto presentador como concursantes, no terminaban en ponerse de acuerdo.

Todo surgió a raíz de un panel que resolvió uno de los concursantes. La frase decía tal que así: "Descorchas un gran vino y tu pareja le pone gaseosa". Un panel sin más intención que la de resaltar una posible situación graciosa, pero que acabó derivando en una conversación con dos bandos.

Por un lado, Jorge Fernández, presentador, y Joaquín Padilla, cantante del programa, destacaban que era un gesto feo y más para una primera cita. "Si es tu pareja no puedes salir corriendo, le puedes decir algo como mucho, pero si es primera cita... sales escopeteado", explicó entre risas Jorge Fernández, una afirmación que compartió Joaquín. "Primera y última". Sobre todo sí, encima, no te lo pones en una copa, directamente en vaso", añadió Jorge, mientras que Joaquín puntualizaba con humor: "De plástico":

Ante esta situación cómica, en la que ambos criticaban a la gente que no sabe apreciar un buen vino, Laura Moure, también presentadora del programa, salió en defensa de la postura contraria, señalando que eran "unos sibaritas". "¿Y si no le gusta el vino?, que hubiera preguntado", detalló la presentadora, que hizo hincapié en la pregunta. "¿Y si no le gusta a la otra persona el vino? Se lo bebe y lo apaña con gaseosa para no quedar mal", terminó diciendo Laura Moure.

Cuando parecía que la conversación estaba muriendo, salió Santi, concursante del atril rojo y que posteriormente ganaría el programa y casi 10.000 €, apuntando que su madre mezclaba el vino con sacarina. Ante esta confesión Jorge Fernández paralizó por completo el programa. "Esto es peor, espérate. Todo puede empeorar", comento el presentador, mientras que el concursante le daba la razón. "Es un crimen, como un asesinato".

"¿Alguien da más?", terminó comentando Jorge Fernández que cambió de tema, finalmente, dando paso al siguiente panel. Al final se produjo una conversación muy graciosa sobre un tema que, como se vio, levantó mucha polémica y opiniones dispares sobre costumbres bastante curiosas que tienen diferentes personas.