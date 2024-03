El estado de salud de Adara Molinero: así ha evolucionado después de pasar por urgencias.

Adara Molinero sigue recuperándose de las lesiones que sufrió hace varias semanas mientras se exponía a un tratamiento de estética. La exconcursante de Gran Hermano y ganadora de Supervivientes denunció que no se le había aplicado bien el tratamiento y que tuvo que acudir a Urgencias después de que sufriera varias lesiones. En varias de las fotos que compartió del momento, se veía como tenía marcas en las piernas.

Dos semanas después, la situación ha ido mejorando, pero todavía le quedan algunas heridas del accidente. "Así me han dejado todas las piernas. Llenas de manchas. Me han quitado toda la pigmentación de mi piel", fue la queja de Adara en sus historias de Instagram, destacando que le falta color en algunas partes de sus extremidades. Pero las acusaciones no solo caen del lado de Adara.

La clínica donde se sometió al tratamiento ha defendido en todo momento su inocencia. Según el doctor, el tratamiento consiste en quemas controladas de partes de la piel para tratarla. Sin embargo, pueden surgir complicaciones o efectos secundarios derivados, nada que no se cure con el tiempo. Adara no quiso hacer caso a las indicaciones de los médicos y acudió a Urgencias. Pero la cosa no termina ahí, ya que la clínica ha denunciado a la ganadora de Supervivientes por falso testimonio al acusar de forma pública al centro.

Las lesiones de Adara

Hace unas semanas salió a la luz una complicación física que sufrió Adara Molinero en una clínica de depilación. La que fuera ganadora de Gran Hermano y participante de Supervivientes, denunció en su momento en sus redes sociales el problema que tuvo a raíz de someterse al láser de depilación.

Adara compartió con sus seguidores una imagen en la que se le ven las piernas con diferentes marcas rojas. Esas marcas fueron provocadas, según comenta, en la clínica de depilación láser. En el momento, según relata, le empezaron a doler y escocer las piernas, por lo que acudió a urgencias para solicitar algún tipo de tratamiento. En el centro médico, según dice el informe que presentó Adara, le diagnosticaron quemaduras de primer y segundo grado.

"Lo que quieren es parar todo esto, pero voy a seguir adelante con lo que me han hecho", ha denunciado Adara, que piensa llegar hasta el final para que se haga justicia. Por la otra parte, la clínica estética asegura que ellos no han realizado ningún procedimiento de forma errónea y esto son cosas que suelen ocurrir. Además de que sus efectos son leves o transitorios. "Me puse la chaqueta que me tapara mis partes íntimas porque no me podía rozar nada las piernas de lo que me dolía, de lo que me escocía", señaló sobre cómo se encontraba el día 14 de febrero, San Valentín, fecha que le ocurrió este problema.