Cristina Pedroche nueva presentadora de Zapeando: ¿Qué ha pasado con Dani Mateo?

Zapeando es uno de los programas referencia de la televisión española. De lunes a viernes llenan las tardes de La Sexta con un programa variado, de actualidad y que el humor es el sello distintivo respecto al resto de programas. El elenco, formado por Dani Mateo, Cristina Pedroche, Miki Nadal o Quique Peinado, destaca por su compenetración de años y años de programas juntos.

Al igual que los espectadores, los colaboradores suelen ir variando con el paso del tiempo, pero muchos de ellos se mantienen. Es por eso que Zapeando es un programa muy reconocible y, en el caso de que haya algo que se modifique, los espectadores son los primeros en darse cuenta. Precisamente eso mismo fue lo que pasó en uno de los últimos programas, donde todo empezó como siempre, pero había un cambio notable.

Al contrario que en las anteriores emisiones, el programa empezó con Cristina Pedroche de presentadora y ni rastro de Dani Mateo. El cómico no aparecía en pantalla y muchos espectadores se preguntaban si le había pasado algo o que era lo que tenía para no asistir. En su lugar, la vallecana empezó el programa como si no pasase nada y actuando con normalidad.

La pregunta de dónde estaba Dani Mateo continuaba en el aire, pero ni Pedroche ni los colaboradores parecían hacerse la misma pregunta que tenía el público en la cabeza. El programa transcurrió como habitualmente, con las mismas secciones y el humor de siempre.

Sin embargo, con la llegada de los anuncios, Cristina Pedroche dio la sorprendente noticia. "En un rato volvemos con la película entera, y con Dani Mateo", comentó de forma inesperada y dando paso a la publicidad y dejando con emoción a los espectadores. A la vuelta, Dani Mateo ya se encontraba en su habitual puesto de presentador mientras que Pedroche había ocupado el suyo como colaboradora.

"A los que os incorporáis ahora y a los del principio ¡hola!", fueron las primeras palabras del cómico catalán que no tardó en dar explicaciones de su ausencia: "Acabo de llegar… Ha habido un accidente en el norte de Madrid, creo que sin víctimas, pero está todo retenido". Fiel a su estilo, el presentador quiso bromear con el tema antes de seguir con el programa. "Aprovechando el accidente he dicho de no venir hoy. Con venir a El Intermedio, yo ya…", añadiendo: "Me han llamado a casa y me han dicho que viniera, que Cristina lo estaba haciendo muy bien… Estaba de presentadora y estaba con ganas", en referencia a la de Vallecas.