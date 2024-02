Zapeando ya se ha convertido en un programa clásico de la televisión. Con innumerables programas a sus espaldas, llenan de humor las tardes de los días entre semana. Su formato ágil, lleno de caras conocidas del mundo de la comedia, les ha hecho establecerse en una franja horaria muy competitiva. Liderados por Dani Martín, le acompañan cada tarde grandes figuras de la televisión como Cristina Pedroche, Quique Peinado o Valeria Ros.

Las bromas son la tónica dominante durante todo el programa y, siendo todos o la gran mayoría de los tertulianos cómicos, están tan acostumbrados a hacerlas como a recibirlas. La mayor parte de las ocasiones, los comentarios son neutros, un humor blanco y aceptable para todos los públicos que pueda entrar dentro de lo que es la emisión de una televisión generalista.

Siempre está el tema de los límites del humor y en uno de los últimos programas se vivió un momento de tensión entre dos de los colaboradores. Los protagonistas del momento fueron el propio presentador, Dani Mateo, y la colaboradora más conocida. Cristina Pedroche. Todo lo desencadenó una broma de Mateo sobre el hijo de Pedroche, un tenso momento como pocas veces se había visto antes en el programa.

"No hace gracia"

Todo lo originó el outfit escogido por Cristina Pedroche para el programa. Un vestido negro elegante que Dani Mateo no pasó por alto, haciendo un comentario al respecto. "Estamos aquí de cachondeo, pero Cristina, te acompañamos en el sentimiento", señaló el presentador, en referencia a que el color escogido por Pedroche no iba muy relacionado con el ánimo del programa.

La madrileña no tardó en contestar, poniéndose de pie para llevarle la contraria al presentador. "El primer plano es un poco triste, pero está graciosito". Una respuesta inocente y que llevaba a dejar la conversación ahí, pero Mateo quiso darle otra vuelta de tuerca más. "Ojo, la viuda alegre". Una vez más, Pedroche recogió el guante y comentó que, en realidad, está triste porque su marido, el cocinero Dabiz Muñoz estaba de viaje, más en concreto en Dubai, donde acudió para la presentación de su primer restaurante en el país árabe.

La respuesta de Mateo ya fue la gota que colmó el vaso: "Menos mal porque digo: 'Al final como madre no ha servido'. Pero no pasa nada, se va a por otra y ya está". La apreciación, en relación con la hija de Pedroche, Laia, no hizo nada de gracia a la colaboradora, que le cortó de forma tajante: "No hace gracia". Quique Peinado, viendo como se iba enrareciendo la situación, quiso rebajar el tomo. "Ya te he dicho antes del programa que no le hacía gracia y se lo has dicho".

Este comentario hizo que la tensión se rebajase, sacando una risa a Pedroche. Mateo, por su parte, ha cerrado el tema con el siguiente comentario: "No le ha hecho gracia, pero entiéndeme, a mí sí". Se nota que son muchos los programas que llevan juntos y que la complicidad entre todos es máxima, pese a que en ocasiones haya este tipo de encontronazos.