Las redes arden con el nuevo cambio físico de Matamoros: "Lo que te han hecho es denunciable"

Todo lo que hacen los miembros del clan Matamoros se convierte rápidamente en noticia. Tanto las idas y venidas del patriarca, Kiko Matamoros como sus hijos mayores, Laura y Diego Matamoros han acaparado titulares en los últimos días. Este último por su reciente ruptura con su novia Marta Riumbau y la primera por su notable cambio físico. Una nueva imagen que ha traído cola y que ha suscitado todo tipo de comentarios en Instagram.

Una lluvia de críticas a las que la influencer parece haber hecho oídos sordos, al menos por el momento. Porque por todos es sabido como se las gasta la hija del excolaborador televisivo cuando se trata de hacer frente a las críticas y comentarios de mal gusto.

Lluvia de críticas

Los cambios de looks en el estilismo de Laura Matamoros están a la orden del día. Hace unos días que la creadora de contenidos compartía en sus redes sociales, en donde suma más de un millón de seguidores, que había cambiado radicalmente su color de pelo castaño a uno rojo cereza (el mismo que el de Dua Lipa, tal y como apuntó su hermana, Anita Matamoros). Lo que nadie esperaba entonces es que la expareja de Benji Aparicio -el padre de sus dos hijos-, sería portada de una conocida revista de salud y bienestar días después. Coinciendo con su cumpleaños, la joven gritaba a los cuatro vientos que se había convertido en la imagen de una conocida publicación de nuestro país.

"No solo físicamente, también mentalmente me encuentro en mi mejor momento", son las primeras palabras que Woman's Health ha publicado de la influencer en su portada más esperada. En ella, aparece Matamoros con un body de neopreno gris que ha causado numerosas reacciones entre sus seguidores. Además, la hermana de Diego Matamoros (quien acaba de poner fin a su relación con Marta Riumbau, con la que sigue viviendo), no ha dudado en despejar la duda y es que, para este reportaje, no se ha utilizado photoshop en su figura.

"No hace otra cosa que cuidar su cuerpo", "Saca su parte más masculina de ella y creo que no le favorece para nada", "No vayas adelgazar más", "Estoy segura de que no es su mejor foto. Muy regular la portada para como es ella realmente", "Los denunciaría por un Photoshop nivel básico, tú eres más guapa que eso. Lo que te han hecho en el sobaco es denunciable si tenías tantas expectativas en esto", han sido algunos de los comentarios que ha recibido por parte de algunos de los usuarios de Instagram.