Yolanda Ramos, muy sincera con Pablo Motos en su entrevista: "Mal rollo"

Yolanda Ramos ha presentado en El Hormiguero su nueva proyecto titulado Un nuevo amanecer, una serie original de atresplayer. La actriz interpreta en esta tragicomedia a una famosa artista que ingresa en un centro de desintoxicación.

Durante la entrevista, Pablo Motos ha llegado a comentar a la actriz que la ha visto contenida en sus respuestas, por lo que le ha pedido que se desatara. La invitada ha cumplido ese deseo para mostrar su lado más desenfadado y divertido, hasta el punto de poner sobre la mesa la pasada visita de Sofía Vergara al programa. "Yo en ningún momento vi mal rollo", ha afirmado, aunque con un toque de ironía para no dejar claro qué es lo que realmente pensó.

Yolanda ha hecho entonces una reflexión sobre la mentira, un tema que también se trata en su nueva serie. "La mentira la creamos para sobrevivir", ha asegurado. Ha reconocido que a veces peca de "hipócrita": "Me he dado cuenta de que es para no estar sola".

"Más generoso de lo que se te ve en la tele"

Antes de terminar la entrevista, la actriz ha hecho una reflexión sobre las redes sociales: "La vida entera es un meme". Además, ha dedicado unas palabras bonitas al presentador: "Eres un pelín más generoso que hace unos años y pelín más generoso de lo que se te ve en la tele", señala.

La actriz ha explicado por qué: "Han pasado los años y nos hemos hecho mayores". Además asegura que lo ha dicho desde el corazón: "Aunque mañana me arrepienta, pero lo digo de verdad", añade.

Yolanda y Pablo se han dado un gran abrazo: "A ver si me vuelves a invitar", concluye