El susto de Marta Díaz: cae desplomada en una prueba de El Desafío.

El Desafío se ha afianzado como uno de los programas de referencia en la noche de los viernes. Dirigido por el carismático Roberto Leal y con un jurado formado por Santiago Segura, Pilar Rubio y Juan del Val, este concurso está cosechando grandes resultados.

Además de juntar a celebridades para que presenten y juzguen las actuaciones, los concursantes también son rostros reconocibles de la televisión. Chenoa, Marta Díaz, Adrián Lastra o Mar Flores, entre otros, son algunos de los concursantes que están en la tercera edición.

El Desafío es uno de los concursos más exigentes de la televisión. Los diferentes retos y pruebas pone a los participantes al límite de fuerzas, tanto físicas como psicológicas. Además, es una dedicación plena, con ensayos durante toda la semana para cuando llegue el momento de la verdad, la actuación salga a la perfección. Sin embargo, hay ocasiones en el que el esfuerzo y la tensión acaba pasando factura.

Roberto Leal asiste a Marta Díaz

En el último programa se vivió un momento de tensión con la actuación de Marta Díaz. La influencer tenía uno de los retos más complicados, ya que se enfrentaba a un baile en el que se incluía una parte aérea con red. En las grabaciones de los ensayos ya se notaba la presión a la que se enfrentaba debido a la magnitud del reto. "Nunca he hecho algo parecido en mi vida. Tengo miedo a caerme y hacerme mucho daño. Es que me veo que me voy a comer el suelo", era el pensamiento de Marta.

Sus miedos se convirtieron en gasolina para hacer la mejor actuación posible y así lo logro. La influencer realizó una prueba a la altura del reto, llevándose una gran ovación y la mejor valoración del jurado. Sin embargo, la tensión pudo con ella y nada más acabar el reto se desplomó en el suelo, llorando desconsoladamente. Roberto Leal se le acercó para comprobar que todo estaba bien y ella le tranquilizó diciéndole que lloraba por la dificultad de los entrenamientos, en los que no era capaz de concentrarse.

La entrega de Marta le sirvió para ganar el programa y las alabanzas del jurado. "Marta nos hace partícipe de sus pruebas. Es como si nosotros también estuviésemos haciéndolas. Ella lo comparte todo, tiene esa humanidad, esa cercanía", fue el comentario de Pilar Rubio. Por su parte, Marta estaba pletórica de haber superado el reto y ver cómo lo había hecho. "Me hace muchísima ilusión haberlo conseguido para demostrarme que sí que puedo".