Se desvela la foto de de Gabriela Guillén con Bertín Osborne presentando a su hijo: "Surgió la chispa"

Continúa el drama de Gabriela Guillén y Bertín Osborne. Hace unos días, Paloma Barrientos desveló en ‘Vamos a ver’ que Bertín Osborne habría recapacitado con respecto a su actitud con Gabriela Guillén y su hijo. Sabemos qué piensa la madre del hijo del cantante al respecto.

Ahora, el artista podría querer conocer a su hijo y deja atrás eso de querer distanciarse, pero su examiga no se cree del todo este cambio repentino en el cantante y, cuando se le pregunta al respecto, se echa a reír.

Con esta reacción, Gabriela Guillén deje entrever que no se cree este cambio en Bertín. Así lo consideran los colaboradores de ‘Fiesta’ mientras se analizan al detalle las novedades de esta polémica relación.

“Yo le he hecho esta pregunta, de que Bertín quiere cambiar el comportamiento y, literalmente, se ha reído. Dice que no tenía ni idea”, cuenta Sergio Pérez. Por su parte, Amor Romeira cuenta que Gabriela y Bertín no tienen contacto alguno y que “se ha enterado de todo entre el artículo y esto que estamos hablando ahora”.

Y es que, si Gabriela no sabía nada de esto, duda de que estas intenciones por parte de Bertín sean reales, según los colaboradores del programa. De hecho, ella “no le está dando credibilidad a esto que estamos contando”, según Sergio.

Manuel Riu

La foto que ha dado mucho de qué hablar

La revista 'Lecturas' ha desvelado nuevas fotos de Gabriela Guillén junto a su hijo y es que ha visitado a alguien muy importante para ellos y su historia. Además, en la foto parece como si se hubiera captado un reencuentro entre Gabriela Guillén y Bertín Osborne: "Es la habilidad del fotógrafo y del editor gráfico".

"Gabriela ha llevado a su hijo a la tienda, la firma en la que ellos se conocieron", explicaba Luis Pliego, director de la revista y añadía que ambos hicieron una campaña en la que "surgió la chispa".

Al parecer, en esta visita su objetivo era presentar al niño y, a la salida, un fotógrafo captó una imagen en la que parecía, por cuestión de perspectiva, que con ellos pudiera estar Bertín Osborne, aunque solo se trataba de una imagen

"Covid persistente"

Tras varias semanas sin hablar de la polémica relación entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén, estos días se ha vuelto a hablar del presentador por una recaída que habría tenido tras haber tenido Covid hace unos meses. Al parecer, su estado de salud no está bien al cien por cien y eso le hace estar bajo de ánimo.

Además, también se especuló sobre un posible cambio de opinión respecto al hijo de Gabriela... pero nada más lejos de la realidad, en 'Y ahora Sonsoles' se afirmó esta misma semana que no hay ni va a haber un cambio de actitud al respecto, solo desea realizarse las pruebas de paternidad cuanto antes.

Este sábado pudimos hablar con Eugenia Osborne en el Festival de Cine de Málaga y le hemos preguntado por esta situación que rodea a su padre, pero lo cierto es que ella se mantiene en la posición de siempre: "No voy a hablar de esos", pero nos aseguraba que "nunca le he deseado mal a nadie".

Negada a hablar de Gabriela, la modelo sí que nos quiso comentar en qué punto se encuentra su padre tras haber trascendido su recaída al Covid: "No sé si es recaída, yo creo que todavía le está costando un poco, está como muy... Se le ha enquistado este Covid, pero bueno, hablé con él antes de ayer y me dijo que ahí, poquito a poco".

Eugenia dejaba claro que "sigue estando en recuperación, por lo visto es Covid persistente, entonces está ahí pues que le está costando, pero poquito a poco ya va saliendo" y, quitando hierro al asunto, nos confesaba que "el sentido del humor lo quita todo".