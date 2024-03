Bombazo televisivo: Joaquín Padilla abandonará La Ruleta de la Suerte para protagonizar 'Jesucristo Superstar'

De nuevo, Joaquín Padilla vuelve a sorprender a su audiencia con un nuevo trabajo sorprendente. El cantante, conocido popularmente por su papel como cantante de La Ruleta de la Suerte, dará un giro a su carrera y se subirá al escenario para probar una faceta totalmente distinta a la que sus seguidores están acostumbrados: la actuación.

Padilla ha confesado a través de su Instagram haber cumplido un auténtico sueño. Y es que este artista, que se dio a conocer tras su etapa como cantante de la banda Iguana Tango, ha ido saltando por otros tantos proyectos musicales y haciéndose un nombre en el mundo artístico.

¿Renuncia a La Ruleta?

¿Cuál es este nuevo proyecto tan ilusionante en el que va a meterse ahora Joaquín Padilla? El artista será el nuevo actor principal del musical Jesucristo Superstar'. "Feliz de que la vida me permita poder cumplir un sueño", comentaba en sus redes sociales el cantante de La Ruleta.

Padilla ha subido un vídeo a sus redes sociales dando la noticia a sus seguidores y de lo más emocionado: "Un musical que me cambiói la vida la primera vez que lo escuché fue Jesucristo Superstar y de ahí nació la idea de hacer mi ópera rock 'Legado de una Tragedia'. La vida me hace este regalo de poder interpretar el papel de Jesucristo en la representación que vamos a hacer. Un elenco maravilloso con un montaje maravilloso que me va a permitir cumplir mi sueño".

La obra que protagonizará Padilla llegará al Teatro Cervantes de Valladolid el próximo 23 de marzo, tal y como él ha anunciado. Eso sí, de momento no parece interferir con los demás proyectos laborales en los que está inmerso y continuará amenizando las tardes de La Ruleta de la Suerte.

Su "legado"

Es bien sabido por los más fieles seguidores de Joaquín Padilla y los fans de la música "metal" que el cantante cuenta con un proyecto musical que ya lleva unos cuantos discos en el mercado. Su 'Legado de una Tragedia' cuenta con un amplio reconocimiento dentro del mundillo y es sin duda alguna un proyecto del que el cantante está más que orgulloso.

Según la descripción de la propia cuenta de Spotify, se trata de un proyecto de "ópera rock" que comenzó en el año 2004 y combina "dos pasiones de Joaquín Padilla": los musicales y la música metal sinfónica.