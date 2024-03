Makoke dice adiós a Supervivientes: esto es lo que ha ocurrido con la colaboradora en pleno programa

Las redes han ardido durante las últimas horas tras hacerse realidad el culmen del humor en Telecinco: el famosísimo meme de 'Makoke a la calle' tomaba forma en Supervivientes de la boca de un personaje cuanto menos llamativo. La colaboradora televisiva, que mantuvo una de las relaciones más conocidas de la televisión con Kiko Matamoros, no dio crédito cuando su exhijastra, Laura Matamoros, utilizó sus últimas palabras para hacer realidad la fantasía de muchos conocedores de esta broma.

Y es que la icónica colaboradora de Mediaset está tomando estos días una relevancia entre una generación más rejuvenecida; un sector que apenas consumió 'Sálvame' como contenido regular. No obstante, contenido no falta. La influencer Marta Peñate, tertuliana habitual de la casa desde su salida de Supervivientes, mantiene a sus seguidores al día con todo lo que ocurre dentro y fuera de cámaras.

Un despiste imperdonable

En las últimas horas Peñate conectó con sus seguidores desde el plató de Supervivientes para dar algún detalle más acerca de Makoke que cuanto menos le llamó la atención: "Que Makoke le ha preguntado al regidor cómo se llama el programa".

La broma de Laura Matamoros, que pareció ir con cariño al principio por el mensaje de la concursante --"se lo voy a dedicar a una persona que está en plató y que se muere de envidia por hacer este salto"-, podría no haber sentado tan bien como la audiencia se pensaba. Cuando Barneda le preguntó cómo le habían sentado esas palabras, la colaboradora se echó a llorar.

María González Falcó

Marta Peñate ha ido más allá con la explicación: "Ahora os voy a contar la realidad: se quedó en shock, no se esperaba en ningún momento esas palabras de Laura Matamoros, es mas se pasó bastante tiempo después del comentario con el teléfono en mano, supongo que hablando de lo sucedido con sus seres allegados, y no me extrañaría que con la persona que tienen en común: su hija. A pesar de que Alejandra Rubio le intentó quitar hierro al asunto diciéndole a Makoke que Laura lo había hecho sin mala intención, Makoke no se lo creyó, es más insistió en que se había hecho con mala intención. ".