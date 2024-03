Los Mozos de Arousa se quedan fuera de Reacción en Cadena: el fallo que no les ha permitido llevarse el premio

Los Mozos de Arousa han demostrado tener techo, a pesar de ser unos auténticos expertos en la relación de palabras. Los concursantes de Reacción en Cadena llegaron a Telecinco para revolucionar unos de los últimos concursos de Mediaset y de momento continúan alargando una racha que cosechan desde mayo.

No obstante, parece que los gallegos también tienen tope y que, a pesar de las expectativas de la audiencia, no siempre pueden cumplirlas.

En esta ocasión, los Mozos de Arousa se enfrentaban a un equipo conformado por figuras públicas en Internet, los ‘Influencer GIM’. Sin embargo, a los rivales de los gallegos se les ha atragantado la que para ellos es su prueba favorita y tan solo han conseguido hacer cuatro aciertos. Le tocaba el turno a los Mozos, que normalmente suelen rondar hasta los diez puntos en su 'complicidad ganadora'.

Tal y como la audiencia esperaba, en trece segundos ya habían conseguido empatar. A partir de aquí, se podían tomar la prueba con total tranquilidad, pero hicieron todo lo contrario. Con Bruno como adivinador y Borjamina y Raúl Santamaría como cómplices, el trío encadenó una racha muy pocas veces vista con anterioridad.

A punto del premio

Con trece segundos aún por delante, el equipo acumulaba once aciertos, pero la cosa se les complicó y Bruno prefirió no contestar, lo que redujo el número a los diez aciertos. No obstante, en seguida consiguieron remontar y, a falta de los diez segundos, volvieron a posicionarse en los once.

En el último segundo, Bruno adivinó la número catorce y dejó a su equipo a las puertas de batir un récord personal. Con anterioridad, los concursantes habían conseguido posicionarse en el mismo número de aciertos, peor nunca han pasado esa barrera que todavía se les resiste.

Hace tan solo unos días los concursantes superaban la barrera de 1.300.000 euros que tanto tiempo se les llevaba resistiendo, pero parece que no es suficiente para ellos. Con 13.500 euros acumulados ante la cadena final, Ion Aramendi lanzaba las pistas con las que se jugaban todo: la palabra era "carretera", las letras por las que terminaba la palabra la "j" y la "u", y la última de todas la "o".