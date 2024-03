Preocupación por el estado de salud de Luitingo: acaba en urgencias con este diagnóstico

Jessica Bueno y Luitingo siguen avanzando en su relación. Desde que ambos se conocieran en GH VIP la modelo y el cantante de Operación Camarón se han vuelto inseparables. Con campanas de boda sonando desde hace semanas, constantes declaraciones de amor por redes sociales e incluso una mudanza por parte de Luitingo a Bilbao para emprender una vida junto a su novia lo cierto es que lo que menos cabe esperar es que algo se tuerza en su relación. Sin embargo, una preocupante imagen del cantante desde urgencias ha hecho saltar todas las alarmas entre sus seguidores, quienes rápidamente se han puesto a hacer cábalas sobre el estado de salud del joven.

Su diagnóstico ya ha salido a la luz y esto es lo que ha dicho el cantante al respecto.

En urgencias

Luitingo ha acudido de urgencia al hospital tras varios días con mucho dolor. A través de sus redes, el que fuera finalista de 'GH VIP 8' ha compartido su diagnóstico médico después de someterse a varias pruebas médicas para descartar que tuviese "nada raro". Y es que ya eran cinco días con estos síntomas.

El novio de Jessica Bueno ha estado compartiendo con sus seguidores de Instagram que no se encontraba del todo bien, "sin muchas fuerzas ni energías". Un problema de salud que, sobre todo, le afectaba a "la barriga", que la tenía "fatal".

Finalmente, Luitingo se ha visto obligado a acudir al hospital con carácter de urgencia, pues la cosa no solo no ha mejorado, sino que ha ido empeorando progresivamente. "No se me cura la barriga y ya va para cinco días, así que a ver qué me dicen", ha comentado el músico junto a la fotografía en la que mostraba que se encontraba en ese momento ingresado en urgencias.

"Me han hecho analítica y no tengo nada raro. Que es rollo virus y esas cosas. Me han mandado pastillas y dieta blanda. Estoy bien, de verdad. Mil gracias a todos. Se os quiere mucho. Estoy pasando más hambre que en 'GH VIP'. Un beso enorme y vivan las gastroenteritis espontáneas", ha comentado Luitingo tras acudir al hospital de urgencia.