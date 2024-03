¿Qué ha sido de Fer de Pasapalabra? Cifras y Letras da un última hora sobre su repentino abandono en el programa por enfermedad

La 2 puede presumir deuna parrilla renovada y el regreso de algunos de sus programas más míticos. ‘Cifras y letras’ forma parte de la programación desde principios de años. “Llega renovado, con nuevas rondas. Nuestra idea es incorporar la nueva tecnología e incluso la inteligencia artificial cuando podamos. Es uno de los pocos formatos en los que el concursante puede participar, pero también el público desde su casa. Y permite que podamos aprender cada día”, ha concluido.

“Tengo ganas de que la gente juegue con nosotros. Comprobé en seguida que este programa tiene algo que engancha, la magnitud del formato y el cariño que le tiene la gente. Es muy buen punto de partida para que se vuelva a jugar desde casa. Hay que tener rapidez mental y leer mucho para tener cuanto más vocabulario mejor. Vamos a aprender todos muchísimo”, ha dicho el presentador Aitor Albizua. En cuanto a los expertos que trabajan en el programa, “tienen mucho bagaje en divulgar y se nota que están acostumbrados a explicar las cosas”.

‘Cifras y letras’ ha regresado para poner a prueba la rapidez mental con las cifras y la creatividad con las letras de los concursantes. De lunes a jueves a las 21:30 horas, la nueva apuesta diaria de La 2 incorpora una ambiciosa apuesta por la tecnología en un plató innovador y original, y combina las pruebas clásicas con nuevos juegos y una Gran Final en la que, en cada programa, lo

Preocupación por Fer, protagonista del programa

Fer fue uno delos concursantes estrellas de Paspalabra y un duro rival para Moisés. Sin embargo, de la forma más inesperada, el gallego cayó eliminado en la Silla Azuk en el que habría sido su programa 85. El gallego guarda en su memoria su primer programa: “Fue muy especial”. Entre sus mejores recuerdos, también destaca cuando conoció a David Cal y “lo que ocurre fuera de las cámaras”. Así, valora especialmente a toda la gente que le ha ayudado de alguna forma: “A intentar prepararme mejor porque estuve haciéndolo no de la manera más inteligente al principio”. En su despedida en el programa, Fer le pidió a Moisés que gane el bote como “favor personal” hacia él.

Ahora, el gallego ha regresado a la pequeña pantalla y a un concurso. Fer sorprendió como rival de Mario en el último programa de cifras y Letras, donde se impuso con ventaja a su rival, demostrando una vez más que es toda una fuente de conocimiento. Su regresó sorprendió a los espectadores, que celebraron la vuelta del ex de Pasapalabra. "Me encanta el programa y está muy entretenido. No me esperaba de concursante a Fer."

Muchos usuarios han celebrado volver a ver al gallego, que arrasa en el concurso de La 2. Eso sí, los premios y el bote final no tiene nada que ver con el concurso de Antena 3 que presenta Roberto Leal. "Fer viendo que va a tener que estar dos semanas para ganar lo que un día en Pasapalabra", comentaba un usuario.

No obstante, pese a su buen hacer en el programa, muchos concursantes quedaron decepcionados al comporbar que el gallego ya no estaba. "Puedes solucionarme una duda, es fácil. Ayer no vi el programa de Cifras y Letras y hoy no estaba Fer, ¿le ganaron, ganó, perdió? Gracias de antemano", preguntaba un usuario en la red social X (antigua Twitter). "Yo tampoco vi el principio del programa de hoy, pero pusieron que se enfermó, como te dijeron aquí. Un abrazo", respondía otro usuario.

Su regreso

Pero, por fin hay buenas noticias. Fer regresa a Cifras y Letras. El programa ha fijado su vuelta para este martes 12 de marzo.