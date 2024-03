La hija de Terelu Campos aclara si está embarazada: "No está preocupada"

Tras el ingreso hospitalario de su madre, una de las cosas que más interesaba a los espectadores era conocer si Alejandra Rubio estaba embarazada. Tras publicar un medio de comunicación que habían encontrado un test de embarazo suyo, la hija de Terelu Campos acabó aclarando en Así es la vida, el programa que presenta Sandra Barneda en Telecinco si estaba embarazada: "No está preocupada".

Alejandra Rubio, que colabora en el programa, se mostró molesta sobre los límites a los que pueden llegar ciertos medios por analizar su basura. Sin embargo, y como no tiene nada que ocultar, aclaró que "no estoy embarazada, lo siento, sé que hay gente a quienes le harían ilusión, pero no es el caso".

En el programa también quiso aclarar cómo se había tomado su madre todo este embrollo en el que se ha visto metida. Y Alejandra aseguró que "nNo está preocupada, no estoy embarazada, no sé qué más queréis que diga, no voy a contar mis intimidades".

De este modo, la hija de Terelu Campos quiso zanjar un tema que no le está gustando nada pero por el que se ha visto obligada a ofrecer explicaciones.

Alejandra Rubio es nieta de María Teresa Campos, que fue una figura icónica en la televisión española y dejó un legado imborrable tras más de cinco décadas en el medio. Reconocida por su carisma y su estilo de presentación inigualable, se convirtió en una de las personalidades más influyentes y apreciadas en la pequeña pantalla.

Nacida en Marruecos en 1941, María Teresa inició su trayectoria televisiva en la década de 1960. Desde entonces, ha sido la cara de numerosos programas, abarcando desde variedades y talk shows hasta programas de entretenimiento y noticias. Su estilo de presentación, cálido y acogedor, cautivó al público español, ganándose su afecto y lealtad.

María Teresa destacaba por su habilidad para escuchar atentamente a sus invitados, proporcionándoles un espacio seguro para compartir sus experiencias y opiniones. Su sentido del humor y su capacidad para arrancar sonrisas eran igualmente apreciados por la audiencia.

Premios y reconocimientos

A lo largo de su carrera, recibió numerosos premios y reconocimientos por su contribución a la televisión. En 2006, fue galardonada con el prestigioso premio Ondas a la Mejor Presentadora de Televisión, y en 2015, recibió el premio TP de Oro a toda una vida, honrando su excepcional carrera.

Fuera de la televisión, María Teresa era una defensora apasionada de diversas causas sociales y políticas. Abogaba por los derechos de las mujeres y luchaba contra la discriminación de género. Además, colaboraba con organizaciones benéficas dedicadas a apoyar a personas con discapacidad y a combatir el cáncer.

Pero más allá de sus logros profesionales, María Teresa era admirada por su humildad y autenticidad. Mantuvo una estrecha relación con su familia y amigos, y su éxito nunca la alejó de sus raíces. Su vida fue un testimonio de cómo el éxito y la pasión pueden ir de la mano con la gratitud y la humildad, inspirando a generaciones enteras.