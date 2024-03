Carlo Costanzia vuelve con su expareja: la discusión que ha tenido el novio de Alejandra Rubio.

La relación entre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia está dando para mucho tema de conversación en las tertulias televisivas. Ambos implicados ya han dado su versión de los hechos, después de que una famosa revista desvelase la exclusiva al publicar varias fotos de ambos besándose. En un primer momento, Costanzia reconoció que había algo entre él y la hija de Terelu Campos. Alejandra, en su caso, ha apelado varias veces a la privacidad y, en las últimas intervenciones, ha asegurado que este tema le está afectando mucho.

Tal es el acoso al que se ha visto enfrentada que ha comentado que le dejen un poco tranquila, para preservar su salud mental. Estas declaraciones han sido fuertemente criticadas por sus compañeros, acusándola de que está adoptando una estrategia basada en dar pena para ganar seguidores y apoyo. Después de un comienzo turbulento en la relación, parecía que las aguas volvían a calmarse.

Sin embargo, ha entrado una tercera persona en la relación. Hace pocas semanas aparecía en los platós de televisión el exnovio de Alejandra Rubio, un joven llamado Alberto que aseguraba tener pruebas de que la hija de Terelu Campos había salido con él e incluso le presentaba como su pareja. Alejandra negó toda la historia del joven, asegurando que le tenía mucho cariño, pero que nunca había llegado a ser novio.

La discusión en casa de Jeimy Báez

En esta ocasión la polémica llega desde el otro lado. La exnovia de Carlo Costanzia, Jeimy Báez, acudió al plató de TardeAR para contar unos hechos que podían hacer saltar la relación del hijo de Mar Flores por los aires. La joven aseguró que Carlo iba a volver, algo que así sucedió. "Me levanté con llamadas en número oculto. Luego me escribió uno de sus amigos para decirme que él quería cosas suyas que había aquí. Yo le dije que no había nada de eso, solo cuatro camisetas y algunos muebles y que no quería saber nada más de Carlo. Que mis padres vienen la semana que viene, que se pusiera en contacto con ellos y que, por favor, me deje tranquila", explicó Jeimy.

"Se presentó aquí en mi casa a las 10 de la mañana. Me llamó desde la calle y empezamos a discutir. Él abajo y yo arriba desde el balcón. Estaba fuera de sí, nervioso, queriendo subir a mi casa. Me insultó. Se pasó un poco, sí. Le pedí que se fuera, que iba a llamar a la policía", fue el relato de Jeimy sobre lo que pasó en el reencuentro. Carlo había acudido a su casa, en un principio, para arreglar unos temas que tenían pendientes. Sin embargo, la conversación se fue tensando poco a poco.

"Se marchó, me llamó. Ya estaba más calmado. Que solo quería pedirme disculpas, hablar las cosas como la gente normal. Me dijo que lo sentía mucho… Habló hasta con mis padres. Les dijo lo mismo: que me quería, que lo sentía. Pero no lo entiendo. Aquí llegó diciéndome de todo. No me creo nada de Carlo ya. Quería como justificar la liada que me había hecho al decirle a mis padres que me quería. No lo entiendo. No sabía nada de Carlo y de repente aparece aquí en mi casa de la nada", terminó diciendo la joven, dejando claro que su relación con Carlo era cosa del pasado.