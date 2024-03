Carlo Costanzia regresa al piso de su expareja tras lo que pasó con Alejandra Rubio: "Me ha dicho que lo siente"

Hace unos días nos quedábamos muy sorprendidos al escuchar el testimonio de Jeimy, exnovia de Carlo Costanzia, en el programa 'TardeAR' asegurando que había vivido un momento de lo más tenso al recibir la visita inesperada del actor en su domicilio exigiéndole que le devolviese las pertenencias personales que se quedaron en su casa.

Al parecer, Carlo acudió a la casa de Jeimy y, desde el portal, estuvo gritándole que le dejara entrar en casa, que le devolviese sus cosas e insultándole por haber acudido a los platós de televisión a hablar de la relación que mantuvieron en el pasado.

Desde entonces, solamente hemos visto una vez al modelo y lo cierto es que ha pasado de largo al preguntarle por este testimonio... ha querido dejarlo aparcado y no hacer ningún comentario. Hasta este fin de semana, que Carlo ha hablado alto y claro.

El actor nos ha asegurado que tiene claro que recuperará sus pertenencias de casa de Jeimy y ¡atención! porque le mandaba un mensaje de lo más contundente: "Ya las recuperaré, si no es por la vía normal será por la vía legal".

Por último, el nuevo amor de Alejandra Rubio nos negaba que el encuentro con su exnovia fuese violento y evitaba dar detalles al respecto para zanjar de una vez por todas esta nueva polémica que se ha creado.

El testimonio en TardeAR

Tras su testimonio sobre Carlo Costanzia, Jeimy fue muy clara: sabía que iba a volver a pasado algo y así ha sido. Según su testimonio, el hijo de Mar Flores fue a su casa a recuperar sus cosas, ella no le dejó subir y entablaron una discusión en la que él estaba en la puerta y ella en el balcón.

Leticia Requejo explicaba en 'TardeAR' que la redacción del programa recibió una información que apuntaba a que se escuchaban "gritos" y "cierto escándalo" fuera de la casa de Jeimy, exnovia de Carlo Costanzia: "Se encuentran con que Jeimy está en el balcón y abajo Carlo, alterado". La periodista hablaba de un episodio de unos 20 minutos en el que él la habría insultado reprochándole sus apariciones en televisión.

En directo en 'TardeAR' la propia Jeimy nos contaba que se despertó por unas llamadas con número oculto, uno de sus amigos le escribió para decirle que Carlo quería algunas cosas, unas gafas de sol y un regalo de su pare, pero le dijo que no tenía nada de eso, solo algo de ropa y muebles que llevó a su casa: "Le dije que no quería saber nada más".

Sin embargo, a pesar de su negativa, Carlo habría ido hasta allí. "Se presentó en mi casa, me llamó, me dijo que estaba abajo y empezamos a discutir, yo arriba y él abajo", relataba Jeimy que vio a su ex "un poco fuera de sí" porque le gritaba cosas "muy feas a los cuatro vientos".

Ella no se niega a devolverle sus cosas, pero pasa el tiempo y él no quiere hacerse cargo de lo que tiene: "Yo no soy un almacén, lo voy a tirar todo porque él no lo ha querido nunca, lo quiere cuando le conviene para montarme estos pollos, no entiendo por qué no llama a mi madre y le dice lo que quiere".

Según Jeimy, Carlo "se pasó un poco", la habría insultado y no se habría ido hasta que ella amenazó con tomar medidas: "Le dije que iba a llamar a la policía y se marchó".

Además, destacaba que acababa de recibir el alta para volver al trabajo y no quería problemas. Más tarde, el hijo de Mar Flores le llamó para pedirle disculpas: "Decía que lo sentía".