La sustituta de Edurne en Got Talent España: se trata de una de las cantantes del momento.

Todo se acaba y la trayectoria de Edurne como jurado de Got Talent España ha llegado hoy a su fin después de que la cantante anunciase su retiro. "Hoy os vengo a contar algo importante para mí. Después de 10 años inolvidables, la próxima temporada de Got Talent no estaré con el resto de mis compañeros disfrutando del talento y la magia", ha empezado diciendo en un comunicado que ha emitido en sus redes sociales.

La madrileña no ha querido hablar de los motivos que le han llevado a tomar esta decisión, pero sí que habla de sus proyectos futuros y un nuevo disco que está por sacar. "Ha sido una decisión difícil de tomar porque este programa ha sido para mí una de las cosas más especiales que he hecho en mi carrera", ha continuado diciendo en el comunicado que ha acompañado con diversas fotografías en las que aparece en varias etapas del concurso.

Su recuerdo es inmejorable según afirma y deja un gran vacío en muchos corazones de los seguidores que la han apoyado durante todos estos años. "Me siento tan agradecida con el programa, con la productora y con la cadena por haberme dado un hueco y cuidado como si fuesen mi familia", ha señalado, añadiendo "Allí he aprendido y he crecido como profesional y como persona. He llorado, he reído, he peleado, he bailado...".

También ha querido tener unas palabras de agradecimiento a sus compañeros de trabajo, al resto del jurado y al presentador. La cantante especifica el agradecimiento a Santi Millán y a Risto Mejide con el que ha compartido toda su etapa. "Gracias a todos mis compañeros del jurado y Santi por haber hecho la experiencia aún más bonita. Me llevo un trocito de cada uno de ellos. Y a ti, querido Risto… no se me ocurre nadie mejor con quién haber compartido tantos momentos delante y detrás de la cámara. Os quiero".

Por último, ha hablado del futuro y sobre que está centrada últimamente. "Ahora empiezo una nueva etapa centrada en mi nuevo disco. Siento que he dado todo lo que podía dar al programa y a la audiencia y que ahora necesito darle un espacio más especial a mi música. Llevaré siempre en el corazón a Got Talent. Y vosotros, los que tanto amáis ese programa, tendréis siempre mi pase de oro".

El programa todavía no se ha pronunciado al respecto, pero como no podía ser de otra forma, los rumores sobre su quién será su sustituto o sustituta ya han empezado a aparecer. La apuesta más segura la han hecho Laura Fa y Lorena Vázquez, que han asegurado tener información sobre la nueva persona que ocupará el lugar. Según las Mamarazzis, el fichaje será Ana Mena. Un perfil muy similar al de Edurne y que le da un aire juvenil al formato.