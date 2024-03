Ángel Cristo Jr. rompe su silencio sobre la nieta de Bárbara Rey: "Cuidarla exactamente igual"

Continuando con la dinámica para ganar la recompensa por el Día del Padre, Ángel Cristo Jr. se enfrentaba en Supervivientes a una lengua de vaca. Tras intentar darle varios bocados, reconocía que estaba poniendo en peligro sus carillas ya que solo tiene "cuatro dientes". Por la dureza de la carne, le era imposible por mucho que Laura Madroño se lo pedía y, finalmente, la presentadora le ofrecía comer un poco de la gelatina de anchoa que había sobrado de Javier Ungría y ahora sí, le daba el visto bueno para ir en busca de su recompensa.

Comentaba con Carlos Sobera lo importante que son "sus chicas", a quienes echa de menos "todo el tiempo". Él mismo comentaba que era difícil escuchar un mensaje de su hija y por los auriculares escuchaba un mensaje de la hija de su pareja Ana. Cuando identificaba su voz, su rostro se relajaba y sonreía levemente mirando a cámara mientras contenía las lágrimas.

El hermano de Sofía Cristo reconocía que la hija de su pareja "es como mi hija adoptiva. Ella sabe que yo intento hacer de padre y cuidarla exactamente igual que a mi hija. Para mí, es ya mi hija y lo va a ser toda la vida". Dejaba claras sus intenciones de cuidarla, pase lo que pase con su pareja, dedicándole el tiempo que necesite. Al igual que el resto de concursantes, este gesto por parte del programa les ayuda a recargar las energías y a sentirse más cerca de sus seres queridos a pesar de la distancia que les separa.

Día del Padre en Supervivientes

Javier Ungría, Pedro García Aguado, Mario González y Ángel Cristo han protagonizado uno de los momentos más lacrimógenos de ‘Tierra de nadie’. Con motivo del Día del Padre, los cuatro supervivientes han recibido unas sorpresas muy especiales por parte de sus hijos: desde dibujos hasta llamadas en directo y audios que prometen dan fuerza a los concursantes.

Puede que Javier Ungría, Pedro García Aguado, Mario González y Ángel Cristo estén teniendo sus diferencias en ‘Supervivientes’, pero hay una cosa que tienen en común: los cuatro son padres. Tras pasar una complicada prueba, en la que los cuatro han tenido que catar unas peculiares comidas, han podido disfrutar de un regalo por parte de sus hijos. El primero en hablar con su hija ha sido Javier Ungría, no sin antes tener que degustar una comida un tanto particular: gelatina de anchoa. Tras ingerir la ‘delicatessen’, Ungría ha podido recibir un dibujo de su hija y también escuchar un mensaje que le había grabado y ante el que no ha podido evitar emocionarse. Pedro García Aguado se emociona nada más comenzar a hablar de sus hijas, a quienes califica como “el motor de su vida”. Conectadas en directo, ven a su padre comerse unos testículos de cerdo, que no le impiden hacer bromas: “No iba a cenar nada, pero he cenado pasta… y huevos”, ha pronunciado el exwaterpolista. Instantes después ha podido hablar en directo con sus hijas, quienes le han mostrado todo su apoyo: “Estamos muy orgullosas de ti”.

Mario González ha soltado las primeras lágrimas al escuchar que iban a tener algún tipo de regalo por el Día del Padre, y aunque le ha tocado degustar unos ojos de vaca, no lo ha dudado ni un segundo… Después ha recibido un dibujo de su hijo, así como ha escuchado un mensaje que le había grabado el pequeño Hugo.