Ana María Aldón cancela su boda por las pretendientas de su novio: "No comparto nada con nadie"

Ana María Aldón parece atravesar uno de sus mejores momentos. La diseñadora, tras su paso por GH Dúo, se ha volcado con los preparativos de su boda con su novio Eladio. Después de un matrimonio fallido con el torero José Ortega Cano, la de Sanlucar se centraba en su carrera profesional en televisión y también en su relación con Eladio, de quien no paró de hablar en su paso por el reality.

Sin embargo, puede que los pasos para darse el sí quiero estén lejos de llegar a buen puerto. Al parecer, los novios no estarían adaptando los preparativos de su enlace a los plazos que se habían marcado, por lo que según ha señalado la colaboradora de televisión, ese día tan especial probablemente será aplazado.

Pero eso no es todo. Otra de las confesiones que la gaditana ha hecho sobre su relación con Eladio tiene que ver con la cantidad de solicitudes de amistad pendientes de aprobación que su novio recibe en las redes sociales. Algo que no hace gracia a la exmujer de Ortega Cano, que no ha disimulado su descontento.

"Ese es mío"

Ana María Aldón está feliz junto a su actual pareja, Eladio. La colaboradora televisiva y el empresario tenían planeado darse el "sí, quiero" el próximo mes de abril, pero parece que se les ha echado el tiempo encima y que tendrán que posponer la fecha. Así lo ha confirmado este sábado, durante su breve charla con Europa Press cuando acudía a celebrar el 48 cumpleaños de Luis Rollán. Además, hablando de su relación asegura que le ha salido mucha competencia. "Tiene 25.000 mujeres esperando a que le dé a seguir, o sea, solicitudes de mujeres. Mujeres por favor, dejármelo en paz, ese es mío, ¿eh? Que no comparto nada con nadie", ha confesado Aldón con humor.