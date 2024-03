El beso de Laura Matamoros a Kiko que no gusta a Sofía Suescun: "No está mal de tamaño, mi novio"

ngel Cristo Jr. sigue contando con el apoyo incondicional del público. Aunque sus compañeros le nominan semana tras semana, este jueves se ha convertido en el primer salvado por la audiencia, que quiere seguir viéndolo y disfrutando de los momentazos que nos está regalando -principalmente por sus enfrentamientos con Carmen Borrego- en 'Supervivientes 2024'.

Una salvación que Jorge Javier Vázquez ha aprovechado para preguntarle por su madre, Bárbara Rey: "Tengo una curiosidad, en estos momentos que te estaba viendo, sabes que me llevo muy bien con tu madre, pero no he hablado del tema con ella... estaba yo pensado, ¿tú que crees que ella querrá que continues o prefiere que te vayas?"

"Eso me han dicho que es un cuento chino" ha respondido Ángel Cristo impasible, haciendo un juego de palabras entre la buena relación de su progenitora y el presentador, y el programa 'Cuentos chinos' capitaneado por Jorge Javier que apenas estuvo 20 días en antena y que fue cancelado por Mediaset por sus discretos resultados de audiencia.

Un dardo que el comunicador ha encajado con deportividad y una carcajada. "A mí no hay nada que más me gane que un comentario ingenioso bien colocado, en su punto. y ese guiño a 'Cuentos chinos' es uno de ellos" ha reconocido.

Del zasca al tonteo

Laura Matamoros y Kiko Jiménez siguen demostrando con su convivencia que han hecho de Playa Limbo un auténtico paraíso. Los dos participantes han compartido el entorno con Lorena Morlote, que se ha integrado a la perfección. Pero entre Laura y Kiko hay una complicidad que no ha pasado desapercibida en el plató de 'Supervivientes'.

Los supervivientes han hecho de la pesca su pasatiempo favorito en los Cayos Cochinos. Laura Matamoros intentaba pescar un pez grande mientras Kiko y Lorena cogían cangrejos. Después, Kiko probó suerte en el mar mientras Laura le animaba. "Esto se llama trabajo en equipo. ¡Te dije que me pescaras un pez como novio!", dijo entonces la participante. "No está mal de tamaño, mi novio", añadía. Más tarde, Laura le dio un beso en la mejilla a Kiko. Maite Galdeano veía las imágenes desde el plató de 'Supervivientes' y no daba crédito, ella que había dicho que seguro que Laura "estaría jugueteando". "¡Atención! ¡Inaudito! Maite se ha quedado sin palabras y ha puesto sonrisa de cuando la actriz no gana el Goya", respondía Jorge Javier Vázquez por ella.

Había más imágenes para Maite Galdeano. La madre de Sofía Suescun vio en esta ocasión un vídeo que reflejaba el tonteo que habían tenido Kiko y Laura mientras iban a por leña. "Están solos en la isla. Van a dar un paseo... Necesito más imágenes", decía Maite precavida. Pero Jorge Javier se hizo eco de la reacción de Sofía, que fue más contundente: "Ha dicho que Laura es muy tocona (...) También ha dicho 'que no calienten a la fiera". Se avecinan curvas