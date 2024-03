Belén Esteban llega a Supervivientes tras la compra de La Fábrica de la Tele por Mediaset: "No me lo esperaba"

Aunque los concursantes de 'Supervivientes' ya han vivido sus primeras horas en la isla de Honduras, dos nuevos concursantes llegan para disfrutar de esta experiencia una segunda vez en la que han dejado claro que lo van a dar todo. Después de muchas especulaciones, hemos conocido el nombre de las dos nuevas incorporaciones: Kiko Jiménez y Laura Matamoros.

Minutos antes de saltar desde el helicóptero, Kiko Jiménez no podía evitar las lágrimas al recordar su paso por la isla asegurando que tiene muchas ganas de disfrutar de esta nueva etapa en la que se acordó de su pareja, Sofía Suescun.

Al igual que su compañero, también Laura Matamoros se dejaba llevar por los sentimientos y derramaba algunas lágrimas desde el helicóptero. Asegurando que ha aceptado esta nueva oportunidad por sus hijos, Laura revelaba que ha dejado cartas escritas para sus hijos cada semana y pedía por favor que se las hagan llegar. "Me da mucho miedo lo que voy a echar de menos a mis hijos" reconocía Laura antes de saltar. "Estoy acojonada, vego a pasármelo lo mejor que pueda, tengo mucho miedo de no poder comunciarme con los niños" añadía.

Dejando claro que viene más 'luchadora' que nunca, la hija de Kiko Matamoros se acordaba de Makoke antes de darle el pistoletazo de salida a su concurso. "Makoke a la calle" gritaba Laura antes de saltar haciendo referencia a la ya famosa frase que mencionó Belén Esteban durante la participación de Makoke en Gran Hermano VIP.

Visiblemente dolida, Makoke no podía reprimir las lágrimas en plató dejando claro que no se esperaba esta reacción de la hermana de su hija Anita: "Estaba viéndola y me estaba emocionando, me imagino lo que se echa de menos a los hijos, me estaba pareciendo un salto estupendo, me hubiera gustado que no se acordara de mí". Ante la insistencia de Sandra Barneda por que dijera lo que verdaderamente piensa de esa actitud de Laura, Makoke se limita a decir: "No me lo esperaba, da igual... ultimamente me cruzaba con Laura y teníamos conversaciones en maquillaje, no sé, es que no entiendo. Da igual".

Un grito que no gusta

El primer debate de 'Supervivientes' empezó muy fuerte, con una Laura Matamoros tirándose del helicóptero al grito de "Makoke a la calle", grito que hubiera pasado desapercibido si no hubiera añadido antes las palabras de "se lo voy a dedicar a una persona que está en plató y que se muere de envidia por hacer este salto". Todo hubiera quedado como una anécdota graciosa, por la viralidad de ´Makoke a la calle’, pero claro, añadió lo anterior, lo que denota que el comentario no fue con muy buenas intenciones.

Sandra Barneda le preguntó a Makoke qué le parecían esas palabras, su reacción: echarse a llorar. Muchas veces me cuesta empatizar con Makoke porque no la veo clara, demasiado políticamente correcta para mí. Obviamente no puedo pretender que todo el mundo sea como yo, pero al ser televisión entiendo que hay que mostrar al espectador sinceridad y expresar lo que uno siente. Pero, por lo que entendí después de vivir el programa en primera persona: Makoke lo hace por su hija Ana.

"Ahora os voy a contar la realidad: se quedó en shock, no se esperaba en ningún momento esas palabras de Laura Matamoros, es más se pasó bastante tiempo después del comentario con el teléfono en mano, supongo que hablando de lo sucedido con sus seres allegados, y no me extrañaría que con la persona que tienen en común: su hija", cuenta Marta Peñate. "Alejandra Rubio no paraba de apoyarla, seguramente fue la que más lo hizo y, por lo que me contó Alejandra, ella se ha ‘criado’ con Ana Matamoros, por lo que entiendo que empatiza bastante con Makoke. Makoke no se esperaba ese comentario porque creía que Laura sería lo suficientemente sensata como para saber que lo que dijo haría más daño a la persona que tienen en común que a ella misma", explica

Mediaset compra el 100% de la productora de 'Sálvame'

La fábrica de la tele comienza una nueva etapa. Tras la ruptura de la cúpula de Mediaset con Óscar Cornejo y Adrián Madrid, impulsores de la productora, el grupo ha optado finalmente por la compra del 100% de las acciones de sociedad y concluir la relación que tenía con ellos, pasando a ser la única dueña. De esta manera, se descarta la otra opción, que pasaba por disolver la compañía.

Según ha conocido YOTELE, Mediaset nombrará próximamente una nueva dirección de la productora, que seguirá encargándose de la producción de 'Todo es mentira'. También seguirá al frente de 'Socialité', si bien en este caso todo apunta a que será de manera temporal, ya que el plan de traspasar el espacio presentado por María Verdoy a Fénix Media, sigue adelante.