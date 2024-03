Preocupación por el estado de salud de Rappel tras una intervención quirúrgica: "Su dolencia"

Los seguidores de Rappel están preocupados por su estado de salud tras haber pasado por el quirófano para ser intervenido quirúrgicamente: "Su solencia".

Y es que el futurólogo ha sido intervenido de cataratas, tal y como publica El Español. Eso sí, de momento sólo ha sido intervenido en un ojo, a la espera de una segunda intervención en el ojo que le queda. Según declaraciones del propio Rappel, "me han operado del ojo izquierdo y la semana que viene me operan del derecho. Estoy haciendo mucho reposo y me ponen colirios cada tres horas. Así tengo que estar, al menos, dos semanas".

Eso sí, a consecuencia de esta intervención, el futurólogo se ha perdido sus dos fiestas más queridas como son las Fallas y la Semana Santa.

Rafael Francisco Payá Pinilla, alias Rappel (nacido en Madrid el 20 de agosto de 1945), es una figura destacada en el ámbito de la moda, los negocios y la televisión en España, quien se autodenomina vidente. Reconocible por su estilo extravagante, suele vestir túnicas de colores llamativos y lleva el cabello recogido en una coleta o trenza.

Educado en un colegio jesuita y en el Liceo Francés de su ciudad natal, obtuvo su título de profesor de francés en La Sorbona de París. Posteriormente, se formó en diseño y patronaje con la intención de abrir un taller de ropa a medida de alta calidad. Estableció este taller sobre la tienda de sus padres en la calle Ayala de Madrid. Entre su clientela se encontraba la actriz Niní Montián, con quien desarrolló una amistad. Esta conexión, junto con su creciente reputación como vidente, le brindó acceso a la alta sociedad durante la época franquista. Durante años, diseñó vestidos para María de las Mercedes de Borbón, al mismo tiempo que respondía preguntas sobre el futuro de personalidades como Tita Cervera, Dolores Ibárruri, Severo Ochoa, e incluso Francisco Franco y Carmen Polo, entre otros. Se dedicó al diseño de moda durante dos décadas.

Relaciones públicas

Durante un período de diez años, ocupó el cargo de director de relaciones públicas en la sala de fiestas Florida Park de Madrid. A partir de la década de 1970, sus contactos le permitieron obtener contratos para escribir horóscopos en varias revistas, así como para presentar sus propios programas de radio y participar en numerosos programas de televisión. Destaca su participación en el programa Tómbola durante cinco años, donde ofrecía predicciones sobre los personajes de la prensa rosa, así como sus colaboraciones en programas matutinos junto a María Teresa Campos. Además, ha participado en tres reality shows: La Granja 2 (2005), Gran Hermano VIP 4 (2016), donde alcanzó el tercer puesto, y Maestros de la Costura (2021).

También ha sido invitado en el programa de entrevistas de Telecinco, Mi casa es la tuya.