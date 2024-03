Embarazo en Supervivientes: una concursante hace saltar las alarmas por esta confesión

Supervivientes sigue regalando auténticos momentazos y la gala del domingo no iba a ser menos. A la expulsión definitiva de Rocío Madrid por parte de la audiencia, se sumaba el aislamiento al que ha sido sometida Carmen Borrego por parte de la organización del reality a causa de sus problemas de salud y la llegada a España de Zayra Gutiérrez, hija del exfutbolista José María Gutiérrez "Guti" y la presentadora Arancha de Benito, obligada a abandonar el reality por sus problemas de espalda.

Por si esto fuera poco, Sandra Barneda daba a conocer la flamante nueva concursante que pondrá rumbo a Honduras en sustitución de Zayra, la polémica Marieta, de La isla de las tentaciones.

Con todos estas tramas abiertas, lo que nadie esperaba es que a lo largo de la noche fuese a hablarse incluso de embarazo en la nueva edición del reality. Al parecer, Claudia habría hecho saltar todas las alarmas al confesar el rechazo que le produce la comida, algo que según indicaron algunas de sus compañeras, puede ir asociado a estar encinta.

¿Posible embarazo en Playa Condena?

Las alarmas han saltado en 'Supervivientes', concretamente en Playa Condena, después de que Claudia sienta asco por la comida y se especule con un posible embarazo. La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha sentido en las últimas horas una especie de aversión hacia la comida un tanto extraña. Esto ha llevado a diferentes especulaciones por parte de alguno de sus compañeros de Playa Limbo.

Fue Arantxa del Sol la que se percató del bajón que estaba sufriendo Claudia. No tardó en avisar a Mario, su pareja, para que acudiera y supiera también el momento que estaba atravesando la concursante de 'Supervivientes'. "¿Te duele la tripa? ¿Te has mareado o algo?", le preguntaba a su novia. Claudia apenas podía articular palabra: "La barriga, la cabeza... todo. No me puedo levantar".

Además, todos y todas llegaron a la conclusión de que Claudia estaba más delgada de lo normal, con incluso Carmen asegurando que estaba "en los huesos". Carmen, Mario o Aurah le apoyaban en todo lo posible e intentaban, a su vez, que comiera algo. Pero hay una cosa que no estaban teniendo en cuenta, hasta que Carmen Borrego lanzó la pregunta: "¿No estarás preñada no?".

"¡Ah, qué guay!", aseguraba Aurah. "¿Te imaginas?", se preguntaba Claudia desde el desconocimiento total y dando rienda suelta a la imaginación. Y es que a pesar de que a la mayoría de las mujeres embarazadas les aumenta y duplica el apetito, en algunas suele ocurrir justo lo contrario. Las especulaciones han llegado también al plató de 'Supervivientes'.

Makoke no ha descartado la posibilidad de un embarazo, puesto que Mario y Claudia han dormido juntos en Honduras y todo es viable. Mientras tanto, Suso ha destacado que es muy curioso que sienta asco por la comida: "En mi edición jamás lo escuché. Ahí nos morimos de hambre". A Nagore, por el contrario, sí que le suena que alguien alguna vez haya sentido esto en Honduras. Lo que está claro es que hasta el momento todo lo que se dice forman parte de las especulaciones y no hay nada oficial.